台中陳姓女子將年僅10歲的女兒委託給借住家中的葉姓男子與其妻、弟照料，未料，竟是生生將女兒推向火坑！葉男等人不但恐嚇、猥褻女童，還抓她的頭去撞牆、逼吃貓飼料，甚至拿線香燙女童手腳，直到老師發現傷勢、陳女才報案。台中檢方依妨害幼童發育、恐嚇罪起訴3人，並請法官從重量刑。

起訴指出，陳女在2018年8月間認識葉姓男子（30歲）與其賴姓妻子（29歲），葉男、賴女因故暫時借住陳女家裡，陳女因工作等問題、很少在家，並委託葉男等人幫忙照顧女兒，而葉的弟弟（25）也在去年7月間搬到陳女家共同居住、同時協助照顧女童。

料想不到，陳女委託友人照料孩子，竟是將女兒推向虎穴，葉男等人從2019年9月開始，即接連多次對女童施暴，不但用力拉扯她的頭髮、抓女童頭部去撞牆，連木造牆壁都被撞到凹了個洞，3人還處罰她高舉椅子半蹲、逼迫小孩吃貓飼料、蒜頭等，甚至一次賴女不滿女童嘔吐，竟與葉弟拿著線香輪流燙女童手、腳。

陳女住處的木板牆被撞的凹了個洞。（檢方提供／林欣儀台中傳真）

起訴指出，去年9月底，葉弟還利用騎機車載女童的時候，趁機猥褻女童下體；3人輪流對女童施暴，並威脅她不得告訴母親、老師，直到學校老師發現女童身上傷痕、告知陳女，才揭露這起事件。

檢方認為，葉男等人合力並輪流凌虐女童長達1個月，且事後還相互推卸責任、辯稱是行使管教權，惡行重大且無悔意，依妨害幼童發育、恐嚇罪起訴3人，並請法官從重量刑；葉弟另被依加重強制猥褻罪起訴。

(中時 )