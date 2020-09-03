台塑總管理處發包中心2015年間，發現有上百件標案底價外洩，追查下發現是南亞塑膠、台塑石化2關係企業，被派駐在總管理處的4名員工所為，包括高級工程師、管理師都涉案其中，全案經新北地院審結，南亞塑膠蘇姓、楊姓和鄭姓3名員工因涉犯洩密罪，分判拘役20日和3到5月不等刑期，台塑石化的王姓員工則被判拘役30日，得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，楊男、鄭男、蘇男任職於南亞塑膠工業公司，派駐於台塑總管理處員工，王男則是台塑石化派駐在台塑總管理處員工，4人分別擔任機電組高級工程師、採購部機械設備組高級管理師等要職；4人在職期間均有簽定「自律公約」、「誓約書」，也知道精算後的標案底價是工商秘密，按規定不得外流，4人卻未遵守。

檢調追查發現，4人自2015年到2016年間，多次利用傳真、e-Mail等方式，將底價、報價單等業務機密傳給廠商業者，包括「土城長庚醫院對講式護理師呼叫系統」等底價外流標案高達500多件；直到台塑總管理處稽核後察覺有異，全案就此曝光，新北地檢署去年依洩漏工商秘密罪嫌將4人起訴。

新北地院審理時，4人辯稱並非「無故」洩漏，只是對於超預算或報價廠商不足的流標案件，在催報、加詢過程中，為了增加廠商投標意願，提供廠商參考的資料，且合約價格應是公開資訊，並非工商秘密。

新北地院認為，發包案件的「預算金額」或採購案件的「前購價」，均為工商秘密，且4人均有簽訂誓約書和自律公約，應對契約負有保密義務，不採信4人辯詞，最後審酌其犯罪情節和犯後態度予以量刑，全案可上訴。

(中時 )