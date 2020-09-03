民進黨開放美豬，推「強制標示產地」，有錯就重罰，攤販業者紛紛抱怨難以執行。家裡開麵店的台中市議員羅廷瑋昨天在國民黨革實院長羅智強開辦的《野台》節目說，公開表達願將家裡的麵店借給農委會主委陳吉仲，嗆說「我家的店借你一個月，看你標不標得出來。」

新制業者未依規定標示，最高可罰三百萬元，標示不實最高可罰四百萬元，羅廷瑋以自家開店的經驗說，豬肉加工品這麼多，誰有辦法一一標示清楚，「陳吉仲你行，新制推出後我的店借你一個月，罰單算你的，看你做不做得下去！」

羅廷瑋說，陳吉仲是豬農子弟出身，本應最了解業界辛苦，怎麼會推動如此難以執行的制度？

羅智強《野台》節目。(羅智強提供)

至於陳時中剛說完，開放美豬是「換一個國際地位」，就被蔡英文總統打臉，「沒有所謂交換說」，羅廷瑋感嘆，蔡總統說不出口的是，那是因為沒有換到東西，當然不能用交換來形容。

羅廷瑋以愛情來比喻，有的人沒有責任感，面對另一半說「我跟你在一起，你能給我什麼」時，空洞的以「我能給你幸福」來搪塞，陳時中也是用同樣的心態，用「換到國際地位」來敷衍人民。

羅廷瑋感嘆，沒想到蔡英文總統更高竿，當人民問「你要我吃美豬，換到什麼」時，直接回答「親愛的，感情怎麼可以用交換來形容呢」？ 如果自己的女兒嫁給這種人，會很擔心是遇到愛情騙子。

(中時 )