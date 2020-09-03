為提供民眾更便利、多元的交通違規及違反強制險罰鍰繳納服務，交通部公路總局與台灣票據交換所合作，透過金融業代收即時服務平台（eFCS）整合Line Pay Money及嗶嗶繳等行動支付，自109年9月3日起，提供即時繳納交通違規及違反強制險罰鍰服務。

公路總局表示，現階段交通違規罰單繳費管道相當廣，包括郵局、超商、網路及電話語音信用卡繳納等，而今再新增Line Pay Money、嗶嗶繳等兩種行動支付，未來將持續導入其他支付方式，像是橘子支付等。

而違規人透過手機App輸入相關資料查詢，僅需負擔13元手續費，即可完成繳費。只要一機在手，除了不用再持紙本罰單繳款或擔心罰單遺失，亦可免除出門提領現金或繳納罰鍰的不便，隨時隨地皆能輕鬆完成繳費。

為了鼓勵民眾體驗，台灣票據交換所指出，「嗶嗶繳」即日起至今年底止，推出「嗶粉淘金」三重送的優惠。

●註冊金：新註冊會員於活動期間，完成所有註冊流程，即可獲得66元獎勵金。

●繳費金：則是當月每成功繳費2筆帳單，即可獲得新臺幣30元獎勵金，每位會員每月回饋上限為300元。

●加碼金：只要成功繳費交通罰鍰、汽燃費、學雜費、地方稅等帳單，即可獲得每筆新臺幣10元獎勵金，每位會員每月回饋上限為100元，繳費越多，回饋越多。

(中時新聞網)