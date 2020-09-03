壹傳媒創辦人黎智英於3年前參與六四集會時，在沒有受到挑釁下，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團男記者。裁判官於上周開庭聽取雙方律師的結案陳詞後，把案件押後至今天(3日)下午在西九龍法院裁決。若被告一經定罪，最高可被判監禁2年和罰款2000港元。

據港媒報導，被告黎智英(72歲)，被控於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅男記者使其人身遭受損害。

男記者早前出庭供稱，指他於當晚在正常採訪工作期間，遠距離拍攝被告，遭被告「怒睥」。男記者其後快將完成拍攝工作和收機，被告卻突然趨前爆粗指罵他「×你老母×」，又揚言「我實搵人搞×你」（我找人搞你），令男記者心理受創，需向精神科醫生求助。

精神科醫生黃以謙在庭上表示，男記者於事發後3度向他求診，期間透露擔心遭黎智英襲擊。黃診斷男記者患上抑鬱心境適應障礙，他為男記者處方藥物。黃不同意該病症屬輕微，指該病症或會令病人自殺。

控方在結案陳詞時指出，男記者是誠實的證人，被告在沒有受到挑釁的情況下，不但對男記者說「我實搵人搞×你」，是有意圖死嚇男記者，男記者事後要向精神科醫生求診。

控方表示，記者有權拍攝公眾集會，而且男記者拍攝被告時一直與被告保持距離，如果被告不想被拍攝，應遠離男記者，而非走近。

(中時 )