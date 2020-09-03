遠東航空董事長張綱維被控掏空公司，遭檢方依財報不實、特別背信等罪起訴。臺北地院今首開庭，張只針對罪責較輕的偽造私文書、違反《民用航空法》部分認罪，他的律師劉煌基並求法官「法外開恩」，讓張以2000萬元交保，法官則請劉具狀說明理由，法院收件後將盡速分案處理。

張綱維今開庭，把上次移審庭的辯詞幾乎原封不動的再講一次，強調遠航是他獨資，掏空公司等於掏空他自己，根本沒有犯罪動機跟必要；當初接手遠航，也是法院指派的團隊來找他，他挹注了20億資金讓遠航起死回生，未料「公親變事主」，20幾年努力、心血、財富、名譽都葬送在這裡。

張並說，他思考了很久，可能因為他念化工，財務觀念不正確，專業財務人員、會計師給他的建議也不正確，才會認為沒有違法；遠航上市時發生的掏空案，掏空的全是股東的錢，現在遠航未公開發行，又是他獨資，情況完全不同，他沒有辦法接受，每晚輾轉難眠，黑髮全變成白髮了。

劉煌基則說，檢方指控偽造6.15億元土地買賣契約的部分，是張認為可以節稅，才自行調整買賣價金，確實不妥，與張討論後張決定認罪，但請法官審酌最後因取消，並未實際獲利或成功逃稅；另擅自停航，張認為確實造成社會大眾困擾，深感抱歉，此部分也認罪，但強調張主觀上是配合民航局要求。

劉並請求傳喚北院民庭2009年指定的重整人蔡慧玲律師、調閱完整卷證，證明張綱維已完全履行重整計畫，且有在計畫中明確敘述除使用自有資金外，另搭配對外借款，並無隱匿詐欺民庭法官。法官諭知候核辦。

檢方駁斥，張綱維稱財務觀念不正確，還推給財務人員，但張身為負責人，本來就應負終局責任；張雖部分認罪，卻又辯稱主觀上沒有犯意，希望法官審酌張是否存有僥倖之心。

劉煌基最後表示，張綱維已被羈押5個月又1天，遠航430箱帳冊被檢調查扣，無法報稅，也無法在民事庭上答辯，整個集團的財產、債務也都要張出面處理，希望法官法外開恩，讓張以2000萬元交保，並發還430箱帳冊。

(中時 )