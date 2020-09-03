翁馨儀透露大女兒抽中公立幼稚園只念了一個月。（圖／翻攝自hsinyiwong IG）

翁馨儀說想多給孩子看世界的機會。（圖／翻攝自hsinyiwong IG）

翁馨儀說大女兒現在已經正常上小一了。（圖／翻攝自hsinyiwong IG）

27歲女星翁馨儀7年前和張菲次子張少懷結婚，育有6歲長女小櫻桃、4歲長子小栗子，翁馨儀近年來重心放在家庭上，常分享當媽、當人妻的日常，最近她透露女兒先前抽中公立幼稚園，但為了想讓女兒多感受世界，學校只念了一個月，引來網友質疑，她提出三點反擊，也批評部分網友不要因為自己沒抽中，就當酸葡萄洩恨。

翁馨儀昨在IG回答網友問題，有人問她兒子栗子還沒念幼稚園嗎？她回應：「還沒呀！別忘了櫻桃連大班都只讀一個月，我們一視同仁」，引來網友批評幸運抽到公立幼稚園卻只念一個月頗浪費、占名額，翁馨儀則反擊說：「第一5歲優先入學、第二我有付學費、第三不要自己運氣不好抽不到就當酸葡萄」。

對於網友批判，翁馨儀補充說這是她的選擇，不介意外界討厭，「我就是寧可選擇被討厭，也不願意犧牲孩子看世界的機會」，而且她的女兒雖然只上了一個月，並不是完全不需要學校生活，「這一個月我們學到非常多」，也沒考慮過自學。

翁馨儀也說，大女兒櫻桃現在已經正常上小學一年級了，「我個人覺得幼稚園開心就好，學東西一點都不急，我不用他們贏在起跑點，我反而認為孩子的眼界與心態比起讀書重要」，認為養育這個年紀的孩子，培養正確的品格勝過念書成果多寡，也發文強調：「我想說我並不完美，但我很真，我接受自己的不完美，本來人就會有不同的想法甚至一定會犯錯。我接受不認同我，但請你們接受這就是我，尊重和你不一樣的人」。

(中時新聞網)