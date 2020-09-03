北市大同區「191旅店」去年9月起到年底，收集親友的身分證件並詐領「秋冬遊自由旅客住宿優惠」，杜姓負責人遭檢察官羈押逾50日，士林地檢署日前偵結，3間旅店包括負責人杜姓女子、擔任經理的胞弟以及申請補助的親友、客人共計52人，檢察官均予以緩起訴，其中杜女應向公庫支付20萬、法治教育8小時，其他人依情節輕重，分別向公庫支付1萬、法治教育2到8小時。

56歲杜女擔任191旅店負責人，分別在台北一館（南西店）、台北二館（寧夏店）、桃園館（桃園店），以Line通知親戚、朋友或是寧夏夜市附近的民眾，櫃台旁邊可受理報名，按證件人數，提供每人次400元現金補助以及200元夜市券。

杜女拿到資料，視當日空房情形，登錄訂房系統，虛構民眾消費紀錄向台北、桃園市政府申請補助，完成核銷作業，共有4744位民眾向政府詐領政策性補貼，每人可獲1000元補助，杜賺取中間差額600元，其中有117萬多元，已獲准申請並撥款，經遭人檢舉後，市府已經追回補助。

檢察官調查，52人當中包括杜姓負責人、經理外，有10幾名員工、30多位客人都知情，涉犯詐欺取財、違反商業會計法中製作不實會計憑證罪。

緩起訴書指出，不法所得117萬均已追回，杜女因本案遭羈押逾50日，應有所警惕，而員工都是依照杜女的指示，並未取得額外的分紅或獎金，另外，有部分民眾家中經濟狀況不佳，罹患癌症等重症尚須治療，衡量被告等人犯罪情節，予以緩起訴處分。杜女緩起訴為期1年，並在8個月內繳公庫20萬，完成8小時法治教育，員工則繳公庫1萬，請領補助的民眾則需接受法治教育2到4小時不等。

(中時 )