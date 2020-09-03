吳映潔（鬼鬼）新歌〈你要不要先回家〉，以直白的歌詞寫出女生在談感情時遇到男友自私及白目行為時想要「翻白眼」且不再委曲求全的心聲，用「女友視角」角度審視男生在談戀愛時常犯的「七大地雷」，包括凡事裝無辜、陪逛街擺臭臉、伸手跟女生拿錢、不會拍照、亂瞄女生、一直看手機跟時間、限制女友穿的太性感等行為，告訴姐妹們談感情時要適時地「硬」起來，勇敢地對自私男友說：「你要不要先回家！」也提醒男生：「有時候不要只想到自己的好，卻忘記女友對你的好！不要隨便瞄漂亮女生跟手機，抬頭好好看看自己女友的美！」

直球對決般的歌詞根本「切中男生要害」，鬼鬼笑說：「這七個地雷我都遇過！凡事裝無辜感覺很沒guts，要陪女友逛街卻擺臭臉很莫名其妙，我可以自己去逛！跟女友逛街伸手拿錢跟一直看手機這兩件事個人覺得非常不ok，有女友了眼睛還亂瞄那更會徹底激怒我，會想把他的眼珠挖出來！至於限制女友穿的太性感這件事不會發生在我身上，但男生管太多其實也很婆媽！」錄唱時她重新檢視自己的感情觀：「我是看起來外表強勢但其實是付出型的女友！而且很喜歡為男友一直付出，導致會很容易受傷！現在學習盡量都不要付出太多，彼此互相付出，才會走的長久！」

「七大地雷」中最不能讓鬼鬼接受的，就是「不會拍照」這件事！她苦笑說：「不知道是不是天註定，我交過的男友拍照技術普遍不佳，而且總是拍到我翻白眼的照片！每次都不等我擺好pose才拍，這個真的很讓我翻白眼。」MV化身虛擬女友的鬼鬼「為愛進化」，女僕型女友逐漸覺醒成野蠻女友的她舞台劇魂大爆發，賞巴掌、吃鐵螺絲樣樣來！首次揣摩演AI人工機器人的她擬真度百分百，被當成郵件包裹從成為「盒裝美人」，從木箱子被「開箱後」樣樣指令化對主人言聽計從，當鬧鈴「叫床」服務、餵食主人、打掃樣樣來，舞台劇魂大爆發的她在劇中不但打巴掌、吵架都來真的，為求逼真還直接吃下螺絲釘泡牛奶的「螺絲麥片」。

鬼鬼在新歌MV中化身AI智慧虛擬女友。（avex taiwan 提供）

鬼鬼在新歌MV中化身AI智慧虛擬女友。（avex taiwan 提供）

(中時 )