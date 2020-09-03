友達永續基金會新竹攻城獅熱身賽將於10月17至18日開打，為感謝新竹在地球迷支持，球團提前開放兩日各300張上層觀眾席門票，3日中午12點開放新竹縣市居民持身分證明文件至新竹縣體育館南門2F售票口領取，每人憑1張證件限領4張門票。

自1日識獅大會後，球團已感受到新竹縣市民的熱情，體育館場外自早上9點出現排隊人潮，近千位球迷盼能一睹攻城獅風采！球團立即決定兩日賽事各加開200張，新竹限定取票活動於12點正式開放，球團於12點半宣布新竹限定票券全數領取完畢。

新竹攻城獅於識獅大會中展現深耕新竹的決心，新竹在地球迷施同學表示：「從早上8點多就到體育館外排隊，希望能趕快看到攻城獅比賽，對於新竹有職業球隊成立感到非常興奮！」

除了新竹限定票券外，新竹攻城獅熱身賽1樓400元票券將於8日中午12點於拓元售票系統開賣，2樓票券將於10日中午12點同樣於拓元售票系統開放免費索票。拓元售票系統連結如下， https://tixcraft.com/activity/detail/20_PLeague

(中時 )