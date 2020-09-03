川普政府決定將於明年7月6日退出世界衛生組織（WHO），但目前仍欠下近8千萬美元的會費。不過，美國務院2日表示並無計畫繳納所欠會費，預定將這筆錢繳轉繳納給聯合國其他機構。

據路透社報導，美國總統川普不滿WHO在處理疫情時一再以大陸為中心，根本淪為大陸魁儡，決定退出。不過，美國國會1948年通過的聯合決議案中指出，美國若要退出WHO，必須在一年內提出並繳清當時會計年度應繳納給WHO的費用。

對此，美國國務院助理國務卿庫克（Nerissa Cook）表示，美國目前仍欠WHO於2019年會計年度1800萬美元，以及2020會計年度的6200萬美元，合計8000萬美元，「這筆費用將重新規劃繳給聯合國其他常規費用」；另外，美國國際開發署全球健康助理局長高登表示，華府已確認一同協助全球公衛問題的夥伴，他們也與WHO一同執行任務。

另外，將與川普角逐年底總統大選的民主黨總統參選人拜登拜登表示，一旦當選將撤回川普的決定，強調「在我擔任總統頭一天，就會重新加入世界衛生組織，恢復我們在世界舞台的領導地位」。

(中時新聞網)