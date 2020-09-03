2020年9月1日是烏山頭水庫開工百年的日子，也是嘉南大圳竣工正式通水90年的紀念日。前總統陳水扁3日在臉書發文感念，「嘉南大圳之父」八田與一是他的官田同鄉，同時也是台灣4位民選總統，不分黨派一致推崇，「算是另類的台灣共識。」

陳水扁提到，八田與一是許多台灣人感念在心的優秀水利工程師，沒有他的設計興築，沒有嘉南大圳組合會員的投資，嘉南平原不會成為魚米之鄉，也無充足的自來水，更無工業用水，降雨時平地排水不知如何排放，「八田與一比台灣人更台灣人。」

陳水扁3日在臉書推崇「嘉南大圳之父」八田與一。（摘自臉書）

陳水扁稱，八田與一夫妻死後合葬在烏山頭水庫紀念園區，為後人所景仰，且曾受到台灣民選4位總統，不分黨派一致頌揚，算是另類的台灣共識。陳水扁也稱自己曾於2007年5月21日頒贈對八田與一的褒揚令，紀念八田與一對台灣農業的貢獻。

針對目前水利會改制風波，陳水扁指出，嘉南水利會前會長徐金錫曾說，嘉南大圳建設總工程費有一半以上都由所有的組合員，即現在水利會會員負擔，因此並非外界所說，農田水利會為公法人，財產是國家的。

(中時 )