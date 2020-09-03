考試院長黃榮村日前上任提到未來新任務，下階段年金改革，要為民國112年7月1日以後初任公務員設計新的退撫制度；考試院秘書長劉建忻今表示，考量立法跟實施還有一段緩衝期，立法院也要有足夠討論時間，因此一年內就要定案。

由於這項考試院未來新任務一經媒體報導，立即被外界解讀成「軍公教人員退休金準備要再砍第二次」，並在通訊軟體上瘋狂流傳，引起退休軍公教人員恐慌。

考試院新任秘書長劉建忻與銓敘部長周志宏、考選部許舒翔及保訓會主委郝培芝在今考試院會後，與媒體說明今考試院院會內容。

被媒體問到 ，引發熱議的新任公務員退撫制度進度；郝培芝指出，上一屆考試委員等相關人員，只是提出原則性方案，例如希望財務穩健，具體內容有委託相關單位作精算報告，及政策盤點。

周志宏說，目前已經委託研究，會先在銓敘部內研擬比較可行方案再跟考試院溝通，由於還要跟行政院相關單位溝通，因為時間相當急迫，相關法案必須在一年間能具體成形，儘早送立法院審議。

劉建忻則表示，立法院也要有足夠時間討論，所以應該還會更快，不到一年就要定案。

黃榮村上任致辭提出未來2年內要提出新的公務人員退撫制度之說法，主要是因為立法院三讀通過的公務人員年金改革法案（公務人員退休資遣撫卹法草案）第93條明定針對「112年7月1日以後初任公務人員」重行建立全新退撫制度。

(中時 )