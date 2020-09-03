富邦悍將年度最盛大的音樂主題日即將到來，連續第3年攜手富邦證券共同舉辦的「G!POP流行音樂節」，今年將回到卡帶最盛行的8、90年代，向記憶中的經典神曲致敬。特別邀請「美聲天后」周蕙於19日（周六）賽後獻唱多首經典歌曲，她也將首次站上投手丘，為當天的賽事開球。

周蕙1999年出道，甜美動人的歌聲，是華語歌壇實力派唱將之一，更是撫慰不少歌迷的心靈，推出的個人首張專輯為《周蕙精選》，不僅表達專輯中的歌曲都是精選中的精選，同時也象徵周蕙的歌聲註定成為經典，其中一首甜美婉約的〈約定〉更讓她出道即成為家喻戶曉的好聲音。

老歌因很多人傳唱得以經典留存，重新詮釋也意味著傳承的概念，周蕙過去曾製作兩張詮釋經典專輯，在2018年推出的《不被遺忘的時光》專輯再次以經典歌曲為主軸向黃金歲月致敬。

出道21年的周蕙，今年也推出最新單曲〈彎彎的月光〉，以微糖唱腔率性唱出單身不惑美學。11月將在國際會議中心舉辦睽違六年的個人演唱會「漫步月光下」，票房已經完售。想聽周蕙的歌聲，今年「G!POP流行音樂節」她將蒞臨新莊球場，獻唱多首傳唱各時代的經典神曲，帶全場的家人們一起回到卡帶的時代、重溫每一首經典。

經典環繞的19、20日 「富邦證券G!POP流行音樂節」主題周末，111包廂濃縮了各時代的經典代表歌曲，19日賽後「美聲天后」周蕙、「搖滾教父」要登台開唱。20日則是「亞洲天團」及悍將歌手們要帶來多首經典神曲，歡迎家人們進場複習那些深刻時光，兩日內野門票加價100元，更多精彩詳細內容請鎖定富邦悍將官方粉絲專頁。

(中時 )