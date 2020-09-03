受到新冠肺炎疫情衝擊百業蕭條，為搶攻後疫情中秋商機，台中市政府農業局與台中市工商發展投資促進會聯合出擊，整合在地優質農特產品、茶、咖啡與10大伴手禮；本周六、日在草悟道登場透過多元推廣活動，將台中市優質各式好禮推薦給市民，不景氣中殺開一條血路。

台中市聞名的「嘉味軒」太陽餅及鳳梨酥，後疫情時代將搶攻中秋節好禮市場。（陳世宗攝）

中元節過後、中秋節到來，中市農業局與中市工商發展投資策進會合作，整合各區農會在地優質農特產品及糕餅等，台中歷年來10大伴手禮3日搶先曝光，並邀請南投縣僑光國小學生以梨山茶進行茶藝展示，向與會貴賓奉茶，推廣台灣茶文化。

梨子祝福學堂亦推出「妃嚐好禮」，搶攻中秋節商機。（陳世宗攝）

農業局長蔡精強說，台中市農特產品的品質優良擁有3大保證，包括在地生產且新鮮，無論是農產品或加工品絕對是健康的產品；加上風味獨特包裝精美，送禮有面子，但絕對不會過度包裝；無論自賞或送禮都可透過宅配溫馨送到家，透過送禮聯繫彼此感情。

工商策進會副總幹事王文興指出，「中秋好禮‧盡在台中」-花卉整合行銷暨中秋伴手禮推廣活動，將於本週六、日（9／5、6）在台中草悟道登場，現場設置67個攤位，展售包括月餅、太陽餅、香腸、肉乾等中秋伴手好禮，還有在地生產的高接梨、紅龍果及梨山茶、咖啡等當季農產品。

新社區農會總幹事羅文正說，現場還規畫農產與糕餅試吃品嚐，文心蘭花束300份DIY，還舉辦有獎問答、親子趣味遊戲、樂團Live表演等精彩活動；另有茶藝推廣體驗及手沖咖啡示範，歡迎市民朋友一同來度過夏日午後的悠閒時光，吃美食、買好禮。

(中時 )