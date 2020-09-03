逛書店的時候，有投資股票的人往往會駐足在投資理財的書籍區，看著滿書櫃的技術分析，是否有想過這些書籍可能有著共同的錯誤存在呢？有沒有可能，書上寫的是錯誤的觀點，而且是大多數的書一起錯呢？

當你翻書翻到一根K線的圖片，又是怎麼思考一根K線的組成？

大多數人看到書中的這一頁畫面，很快就會跳過了，因為「一根K線四個價位」大家都認為自己知道了、早就懂了，急忙想看接下來對於形狀的講解，反而忽略了這張圖的重要意義；問題是，對於形狀的講解，大部分書籍錯了，閱讀的人卻都相信了。

圖文/林家洋授權提供

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最簡易的上影線與下影線

坊間大多數的書籍寫的是：「創新高的上影線」又稱為「避雷針」，代表高檔有著賣壓，同時又說，上影線越長代表賣壓越大，需留意反轉向下；下影線代表支撐的力量，表示低檔有買盤承接，股價再跌有限。

真的是這樣嗎？你也相信這種這麼多本書共識之下的說法嗎？

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上下影線代表的意義是什麼？

創新高的上影線，表示股價來到突破新高的位置，盤中的新高價又是誰拉抬上去的？是散戶大家一起講好一起追價買進嗎？

當然不。你一定要知道的是，剛創新高的上影線，代表的是「曾經出現過攻擊的力量」，我們今天一起來事後論一下。

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今年股價曾經來到150元的台表科，在107年、108年都出現過「創新高的上影線」，從40元起漲開始，每次的上影線在當下看起來不都是高檔嗎？把上面四張圖仔細的看，會發現根本就不是避雷針的意義。

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下影線代表有支撐嗎？我們繼續事後論。

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下影線代表的是收腳嗎？

很多分析解盤都喜歡用收腳、第幾隻腳來片面解讀一根K線，達到自己對未來預測的目的，然而，這樣的解讀是不是錯誤的？

投資人卻從來沒有思考過。下影線可能代表著很多種意義，但並不是支撐的意思，只不過是盤中有人逢低買了而已，這個買進不見得就是未來續攻的力量。

有人說，那是因為這個下影線出現在高檔，好吧，我們找低檔的下影線來事後論。

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這些下影線就不是在高檔區出現的了，在發生下影線的當下，有著收腳、支撐的意義嗎？

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一根K線的判斷往往是盈虧的關鍵

對於一根K線的判讀，需要考慮的是「攻擊股價的力量」，而不是為了找到「逢低買進、逢高賣出」這個理想，而事後片面解讀K線的意義。當然我知道市面上的書都是寫上影線代表壓力、下影線代表支撐，可惜這是錯誤的觀念。

假如對上下影線認知錯誤，又怎麼相信這些教學會正確的解讀長黑、長紅、跳空、十字線呢？

越是表面簡單的形狀，其中的學問越大，只不過要看人們有沒有心深入學習「與人性違背」的正確技巧。當你深入的研究K線，才會驚覺原來錯誤的判斷早已深植人心，過去卻都沒有發現。

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※本文由PressPlay專欄作家林家洋授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)