中元普渡各行各業都要祭拜好兄弟，波麗士大人也不意外，不過警察拜拜有禁忌，象徵興旺的鳳梨（台語旺來）、旺旺仙貝不能拜，以免案件旺旺來。不過台中市警犬隊不怕，除了將超大包旺旺仙貝放上供桌，汪汪們最愛的狗罐頭、狗餅乾、狗肉乾，也通通都拜。

一般而言，警察單位中元普渡不會拜鳳梨、「旺旺」仙貝，避免案件太旺一直來；芭樂也是禁忌，因為俗話說「呷芭樂棒慶記」，「慶記」與台語「子彈」發音相近，意味著轄區槍擊案頻傳。另外發粿、花生也不能拜，避免「發生」刑案。

不過對台中市警犬隊而言，「旺旺」不是象徵刑案興旺，而是狗狗叫聲的象徵，所以他們在供桌上擺上超大包「旺旺」仙貝，象徵六畜興旺。而且台中市警犬隊不只拜人類好兄弟，狗狗好兄弟也要拜，因此特別為「狗狗好兄弟」擺了一桌，上面擺滿狗罐頭、狗餅乾、狗肉乾，而緝毒犬JJ、偵爆犬Audi、偵爆犬Pinky，也特別站在供桌後方，代表致敬，相當有趣。

除了台中市警犬隊，台中市刑事警察大隊也突破禁忌，在普度桌上擺放「旺旺」雪餅作供品，刑事警察大隊長陳炯旭帶領員工虔誠祭拜，香爐還一度「發爐」，讓現場刑警直說：「這真是好吉兆，連好兄弟都高興，要破大案啦！」。

農曆7月拜門口，「發爐」是喜兆，民俗專家楊登嵙說，祭拜要選在戶外因為對象是好兄弟，一般在這時候，出現發爐的狀況，多為喜兆。表示未來的一年裡，台中市治安良好，刑案必破。

(中時新聞網)