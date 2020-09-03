總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬、30月齡以上美牛進口，爭議持續延燒。對此，資深媒體人李艷秋提出11個問題並諷刺表示，不得不佩服這個政府的話術，「老百姓被搞得眼花撩亂、昏頭轉向」。她也痛批，話術再厲害，也就是謊話而已。

李艷秋在臉書指出，整件事沒那麼難懂，整理一下就看清了！首先，政府說，進口美豬的萊克多巴胺殘留量，採日韓標準，比美加更嚴格。對此，李艷秋質疑，全世界包括歐盟、中國大陸，有160個國家要求美豬「零檢出」，為什麼我們只要「更嚴格」，不要「最嚴格」呢？二、農委會主委陳吉仲說，國內牛豬絕對不用瘦肉精，只要吃國產肉，就不會吃到萊克多巴胺。李艷秋質疑，這不就表示瘦肉精不安全嗎？為什麼還進口？三、教育部發函各校，營養午餐一律用國產豬。李艷秋質疑，瘦肉精會讓孩子吃出問題，為什麼放毒豬牛來荼毒下一代？

第四點、衛福部長陳時中說，瘦肉精吃幾輩子都沒事，李艷秋質疑，既然沒問題，那就大量開放給國內豬農用！為什麼開國外、禁國內？第五點、陳時中說進口美豬約22%用瘦肉精，數量少，就算刻意找來吃也不一定吃得到。李艷秋表示，只要「零檢出」就不怕有人刻意找來吃，且22%不標示，該怎樣分辨入口的那塊有沒有瘦肉精？第六點、陳時中說民眾要懂得均衡飲食，適度運動，才能保護自己。李艷秋痛批，該保護人民的政府放毒物進來，國人該怎樣保護自己？

第七點、部分縣市堅持零檢出是扯政府後腿，不應該一國多制。李艷秋直言，這不都是綠營執政縣市當年訂出的標準？扯馬政府八年後腿，現在想抽腿？第八點、綠委說國民黨反對美牛豬進口，阻礙國家進步。李艷秋直言演哪齣？反諷劇嗎？第九點、要開放美牛豬，才能換到國際地位。李艷秋諷刺，以前民進黨反對開放，是因為台灣不需要國際地位？第十點、台美關係現在最好，要為台灣推開障礙，打開活路。李艷秋問及，國民健康是台灣發展的障礙？關係好為什麼只賣武器和有毒豬牛給我們，卻不建交？

李艷秋提出最後一個問題，美國的肉品大廠都開始調整飼料配方，生產不用瘦肉精的豬牛肉，以期符合中國大陸市場需求，美國能賣無瘦肉精的肉給中國大陸，為什麼把有瘦肉精的肉給我們？政府為什麼照單全收，一點都不掙扎呢？

李艷秋認為，開放美牛豬的爭議說白了，跟國民健康沒啥關係，是民進黨在野時為反對而反對的政治鬥爭！碰到馬政府優柔寡斷、該決不決，錯失台灣經貿契機，現在看到蔡英文敢這樣蠻幹，連一句道歉都沒有，感觸最多的應該是馬英九吧！她預估以民進黨厲害話術以及網路帶風向能耐，撐幾天就過去了。倒是國民黨見獵心喜，又要遊行又要公投，功用不大，只不過打臉當年的馬政府而已，若不敢宣布2024拿回政權後禁止美豬牛進口，現在就閉嘴吧！「話術再厲害，也就是謊話而已」。

(中時新聞網)