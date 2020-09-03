台灣地區受低壓帶影響，天氣相當不穩定。中央氣象局長鄭明典PO文，指9號颱風梅莎帶來的東北風，與西南風在台灣附近交會，所以「北部下的雨也算是廣義的颱風尾」。他並提供一張有趣的衛星雲圖，竟是對流胞「乖乖排隊」。

氣象局持續發布大雨特報；不過以台北市中正、萬華區為例，午前落雷不斷，雨卻沒下下來，天氣變化多端。鄭明典指出，梅莎處在一個低壓帶內，由於低壓逆時針旋轉，低壓西側會增強北風，北風往南吹，受地球自轉影響就成了東北風。

一股西南風上來，和東北風在台灣附近交會，「廣義來講，今天的雨也算掃到颱風尾。」

鄭明典特別點出，由台灣往西南方延伸的雲帶，雲帶裡有接近規律性的對流胞發展，「這應該是水平風切裡的波動現象」。

網友覺得有趣，如圖所示，顏色特別鮮明的對流胞依序排好，「好像前幾天剛開學的小學生」、「太可愛了！一個接一個跳水」、「幸好，這些都不是颱風」。還有網友突發奇想，虧對流胞「防疫期間請保持安全距離」。

(中時新聞網)