機器人客服接客量打敗真人客服的時代來臨！國泰金控3日宣布智能客服「阿發」再升級變聰明，更聽得懂「人話」，國泰金控數數發中心經理吳沛樵指出，2018年推出「阿發」至今，使用月均量成長十倍，銀行加壽險月均使用量達80到90萬人次，其中，在銀行端阿發與電話客服使用量為一比一，而壽險端阿發甚至超越電話客服，服務量約六比四。

國泰產險資深副總胡一敏指出，現在產險客服透過阿發的日均量為700個客戶左右，阿發服務量與電話服務量約為一比一，而電話服務一年約有30萬的進線量。

國泰證券數位金融處副總黃凱琳表示，阿發在2020年6月底、7月上線，並推出業界首創的定期定額買台股，阿發的「話務量」現在與電話客服的量是一比一、「進線量」已超越電話，一般簡單問題阿發都可解決，電話客服則是服務較複雜的問題，而登入的人光是國泰證券客戶登入量每日就近千，非國泰證券客戶更多。

黃凱琳分析，目前透過阿發定期定額買台股的每日從十幾到幾十人，除了定期定額申購功能之外，阿發也可以辦理股票抽籤，小資族很愛這個功能。另外，「密碼補發」也是一大夯功能，常常一日就有上千人用密碼補發功能，尤其每次有新手機上市時、大家換了手機忘記密碼就會來問阿發。

國泰投信資深副總岳豫西則指出，阿發6月底上線後，7月進線量已占總客服量將近四成，每日約有100到200進線量包括諮詢、下單，客戶最愛的功能是「交易、推薦基金」，如果本來是國泰世華銀的客戶，可以做到線上申請秒下單定期定額、也可輸入身份證字號就可查到風險屬性給予基金投資建議。

吳沛樵表示，阿發已晉升到以新一代自然語言理解技術（NLU）搭配三維意圖架構模擬人腦思維模式，更能揣摩「人」意。過去自然語言辨識的技術是採一整句話的辨識，但新的三維架構是當客戶有沒有完整講述一句話或是語意不清時，「阿發」會盤點自身知識與業務範圍來推敲可能的答案，並以多輪對話釐清問題，提升問答準確率。

且新一代「阿發」能辨識用戶口語化的對話需求 (例如：用戶說「賣出基金」，阿發即能解讀是「贖回基金」的意思)，讓客服回應更貼近用戶不同的文字使用習慣。

吳沛樵指出，除了採用新的辨識技術外，還將應用場景擴大到國泰產險、國泰證券與國泰投信。阿發也讓國泰金控成為全台首家提供集團全場景智能客服的金融機構，以創新技術提升用戶的對話與服務體驗。

國泰金控新一代「阿發」自2020年6月於國泰產險、國泰證券與國泰投信通路上線後，已累積近10萬使用人次，用戶滿意度高達4.5顆星（滿分5顆星）。

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