台中市神岡區豐洲路與神洲路口及豐洲路與前寮路口是豐洲國小學生上下課必經的路段。市議員周永鴻3日邀集相關單位前往會勘，爭取斑馬線劃顯眼的綠色底，保障學童上下學安全。市府交通局強調，未來將持續在每校周邊主要通學道路劃設，增進學童通行安全。

市議員周永鴻邀集交通局、神岡區公所、豐洲里長王文松與豐洲國小校長韓順進一同前往豐洲國小旁兩側路口，爭取劃設率斑馬線。他說，本次由交通部及內政部自今年9月1日共同推動的「交通大執法」，重點便是用路人守法觀念與尊重行人路權。

周永鴻指出，爭取劃設綠底斑馬線，藉由將斑馬線畫上綠色底提高能見度，減少事故發生。綠底斑馬線除提升能見度外，還有防滑係數相較於一般傳統的斑馬線來得高，學生在進出校園或是天雨路滑有行車經過時，都能降低滑倒風險，提高安全性。

交通局強調，綠斑馬線明確區分行走範圍，強調行人路權，且標線的路面防滑係數在65以上，較一般傳統標線防滑係數45高，可降低機車騎士滑倒的風險。在學校周邊劃設綠色行人穿越道線，綠底白線相當醒目，不僅提高道路識別性，引導用路人行走方向，幫助駕駛人留意路口行人，同時美化都市景觀。

周永鴻呼籲，綠斑馬計畫是交通部長林佳龍於市長任內大力推動的政策，好的政策必須延續與支持，希望市政府能夠積極規劃，落實人本交通。

(中時 )