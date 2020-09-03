9月3日軍人節，苗栗縣政府循往例到貓裏山忠烈祠舉行秋祭，告祭忠勇為國殉職的烈士英靈，今年初因公殉職的苗栗頭份子弟、空軍中校黃聖航牌位也同時入祀，其軍中袍澤、家屬出席迎送，備極哀榮，苗栗縣長徐耀昌表示，希望藉祭儀讓忠義長存，營造苗栗良善風氣。

黑鷹失事空軍中校黃聖航入祀苗栗縣忠烈祠

今年秋季與殉職空軍中校黃聖航牌位入祀聯合祭典，各界代表與黃母彭秀雲、哥哥黃聖裕、縣議員徐功凡及2名友人，部隊同袍多人出席入祀祭典。一早由黃聖航的家屬進行引靈儀式，法師請家屬擲筊詢問英靈是否來到，結果一擲就是聖筊，隨後在三軍旗隊引導之下，黃聖航牌位入祠忠烈祠。

9月3日軍人節，苗栗縣政府在貓裏山忠烈祠舉行秋祭，告祭忠勇為國殉職的烈士英靈，同時辦理空軍中校黃聖航牌位入祀儀式。（巫靜婷攝）

苗栗縣議員徐功凡與黃家是世交，代表黃聖航家屬受訪時表示，家屬剛開始聽到入祀忠烈祠，一度擔心要把聖航在家裡的靈位請過來，但經過溝通後，其實只是讓聖航多了1個在苗栗縣忠烈祠的家，讓鄉親就近到忠烈祠弔念英靈，至於聖航的骨灰仍在五指山國家公墓忠靈殿內，永伴總長。

9月3日軍人節，苗栗縣政府在貓裏山忠烈祠舉行秋祭，告祭忠勇為國殉職的烈士英靈，同時辦理空軍中校黃聖航牌位入祀儀式。（巫靜婷攝）

徐功凡說，黃家已慢慢走出傷痛，入祠忠烈祠時，家屬都有感受到聖航就在身邊，雖然黃母想起聖航時仍不禁落下眼淚，但大家都鼓勵她要堅強，好友們也會三不五時到黃家陪伴。縣長徐耀昌表示，空軍中校黃聖航獲內政部准予牌位入祀苗栗縣忠烈祠是一份殊榮，苗栗鄉親為他感到驕傲。

今年初陪同參謀總長搭乘黑鷹直升機，飛機失事因公殉職的中校黃聖航牌位，3日上午入祀苗栗縣忠烈祠。（巫靜婷攝）

少校侍從官黃聖航今年1月2日，隨參謀總長沈一鳴等高層軍官搭乘黑鷹直升機，赴宜蘭執行戰備視導、慰勞任務，途經新北與宜蘭交界山區，由於天候遽變飛機失事因公殉職，最後一刻仍雙手U形環抱護衛總長，忠義精神令人動容，獲追贈為空軍中校。聯合祭典由縣長徐耀昌、空軍教準部指揮官孫連勝中將等人主祭，一同向烈士牌位上香獻花，場面莊嚴肅穆。

(中時 )