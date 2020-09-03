後疫情時代，消費市場景氣回溫，各產業人力需求增加，北市就服處宣布，將在11日於市府第二行政中心舉辦「初秋現場徵才活動」，邀集15家廠商釋出364個工作機會，其中一半的工作機會月薪30K以上，最高達55K，歡迎有興趣的民眾參加面試，挑戰高薪工作。

勞動局長陳信瑜表示，此次徵才活動中，月薪達30K以上的工作機會共計181個，約占所有工作機會50％，此次更邀到藝術教育產業「傑優文化」釋出的程式設計工程師，月薪高達55K。

科技業則邀到「倫發科技」、「系微」、「聖霏」，均釋出高薪職缺，包括月薪50K的網路管理工程師及40K以上的其他工程師職缺；「阿瘦皮鞋」也釋出網購專案管理、月薪40K以上。

陳信瑜說，餐飲服務業在報復性消費帶動下，人才需求更殷切，知名牛排餐廳「天蔥國際」釋出儲備店長、門市主廚薪資40K以上；「東坤國際實業」人資主任薪資40K以上；「頂呱呱」產品企畫專員月薪35K；火鍋店「肉多多」、「鑫鼎王」儲備店長薪資35K；晶宴婚宴會館餐飲服務員薪資35K以上；「爭鮮壽司」儲備幹部30K。

另外，還有醫療用品零售業、服裝產業等，參與徵才活動的廠商，財務結構穩健，目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。陳信瑜提醒，防疫新生活期間，參加徵才活動者，若無法保持社交距離，請佩戴口罩，且進出場地採實名制管控，求職者需攜帶「身分證」正本前往應徵，至於就業媒合則完全免費。

(中時 )