大帥被媽媽帶到醫院精神科就醫。他低頭不語，但媽媽卻一直罵他「整天都在打電玩講不聽才讓成績一落千丈，再這樣下去真正就要撿角了⋯」。大帥是古意人，個性內向，但現實生活中太過害羞且缺乏溝通技巧，所以朋友不多，物質需求無法滿足，以致迷上電玩遊戲，整天沉溺在電玩虛擬世界享受人生。

成癮是重複性的強迫行為 易造成身心、社交不良後果

精神科王文隆醫師說，「成癮」是指一種重複性的強迫行為，可能會造成身心健康及社交生活方面的不良後果，假若無法控制，比如迷戀電玩遊戲無法自拔就叫做電玩成癮，迷戀上網無法自制就叫網路成癮，如是攝取某種物質就稱為物質成癮，如毒癮、酒癮、菸癮等。

世界衛生組織（WHO）已將電玩成癮加入第十一版國際疾病分類之精神疾病當中，主要症狀為「無節制沈溺於網路遊戲」、「即使有負面效果仍持續遊玩」，而諸多研究亦發現人際關係困難或個性內向或有憂鬱及焦慮症狀的人比較容易「成癮」。

成癮原因複雜 未即時就醫恐延伸更多成癮現象

王文隆表示，由於成癮的成因大多有心理與社會上錯縱複雜原因，所以不像身體疾病可靠吃藥就能緩解改善，如懷疑自身或親朋好友可能有憂鬱症、恐慌症或強迫症，盡速至精神科求助為上，以幫助了解深層及複雜病理機制，從中找出根本原因及治療方向。

精神科常見療法有認知及行為療法。王文隆解釋，認知療法是指在病人認知上引導其逐漸察覺過度依賴及沈迷於電玩會造成哪些負面影響，行為療法目的則是在於希望讓自身注意到自己已經戴有色眼鏡，進而能改善認知扭曲問題、改變自己的思考模式。

「成癮」如沒有即時就醫，可能還會衍生其他成癮現象如網路成癮、自閉行為等，並大大影響身體、心理、家庭、社會層面。王文隆表示，若只是一味的責罵、處罰與禁止，恐造成個案選擇化明為暗，將更難解決。

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(中時新聞網)