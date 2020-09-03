「經歷過後才體會，做對的選擇有多重要！」畢業後希望趁年輕挑戰自己，選擇業務性質工作，懵懂地踏進保險業，剛畢業的我，沒有經驗更沒有人脈，經歷一年單打獨鬥的日子，靠自己開發客源、無人從旁協助，月薪始終難突破3萬元，過著窮忙的日子。直到朋友分享在永慶房仲經紀人有「前9個月每月5萬元」的保障，鼓勵我加入永慶挑戰高薪！到職後公司健全的制度超越我的想像，每位新人會安排專屬師父教導，邊做邊學不用擔心，公司更貼心安排我與朋友同家門店，並作為我的專屬師父，讓我感到相當放心、高效率學習，再搭配數位工具、學長姊引導，很快就建立起自己的客源，短短半年就順利成交近五千萬房屋。

「真的是『沒有比較，沒有傷害』!永慶有互相支援的工作環境。」謝易霖分享:「有團隊在背後『撐腰』的優點！才了解公司制度是否健全差很大！」

永慶房屋房仲經紀人謝易霖，經常安排假期跟女友旅行創造幸福回憶。(圖/永慶房屋提供)

團隊在背後撐腰 25歲最高月領15萬

和刻板印象中傳統房仲業都「單打獨鬥」，永慶房屋很不一樣，最重要的就是強調「團隊合作」，永慶首創的『永慶大聯盟』作業系統，強調每個人就像是球隊中的球員，透過大家一起合作共同創造佳績！謝易霖分享，「大家都以為房仲就是高工時，但因為永慶強調團隊合作，夥伴們會隨時補位，在彈性工作8小時制度下，讓永慶房仲業務能工作與生活兼顧。」

「永慶大聯盟」除了讓夥伴們像棒球員一樣互相合作，協助經紀人高效工作，也讓謝易霖稱讚不已！「『永慶大聯盟』有著永慶人專屬的AI智慧，每日AI系統派發精準工作，並協助提醒尚未結案的任務，不僅工作更有效率，機會也不會遺漏！」謝易霖補充。決定加入永慶房屋時，謝易霖就立下目標要拚百萬年薪，在數位工具輔助下，協助他發現許多新的機會，更創下最高單月15萬元薪水，今年很有機會達成目標！

永慶房屋謝易霖一年半拿下海外旅遊獎勵，他立志在永慶房屋年年獲獎。(圖/永慶房屋提供)

資歷不受限 奪得永慶「獎勵旅遊金」

從保險業轉職房仲經紀人後，不僅薪水月月創新高，謝易霖還獲得額外獎勵，讓他直呼好幸福！「公司每年都會舉辦『海外獎勵旅遊』比賽，只要達到目標，就可以獲得獎勵旅遊！更讓人開心的是，獎勵不分年資，只要符合資格，人人都有得獎機會！」

才到職一年多的謝易霖，今年就為自己贏得日本行的獎勵，謝易霖表示:「感謝店長、師父的合作協力，幫助我在短短時間內達成業績目標，雖然因疫情影響無法出國旅遊，但公司福利不縮水，還很貼心將獎勵換成獎金，希望大家一起挺國旅，挖掘台灣之美！」謝易霖因此打算利用海外獎勵旅遊獎金，帶全家到花蓮走走，也讓家人一同感受他的快樂與工作成就感。

謝易霖分享永慶房屋的工作文化是：「上班戰友互助，下班像家人相處！」也因為感情好，更曾全店一起同遊韓國5天4夜。(圖/永慶房屋提供)

『聰明工作、健康生活』在永慶找到幸福人生

新冠肺炎疫情爆發前，謝易霖所屬的門店曾全店一起旅遊，同遊韓國釜山5天4夜，夥伴們更帶著家人、伴侶一起同行，不僅團隊情誼增溫，讓家人、伴侶感受永慶大家庭的溫暖、認識同事，也趁機讓家人更安心！謝易霖分享:「帶家人和同店夥伴一起旅遊，就是想讓家人體驗到我的職場生活過得開心又充實！很開心能遇見這麼棒的團隊，在工作上是戰友全力互助，私下更像家人，經常遊山玩水，融入彼此生活，真的充滿幸福感！」

(中時新聞網)