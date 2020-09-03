【政新鮮】嗆美豬政策「中央打臉中央」 江啟臣：綠營沒把人民放眼裡

總統蔡英文上個月28日宣布開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，外界批判反彈聲浪持續，國民黨主席江啟臣接受《中時新聞網》訪問表示，攸關人民健康的問題，必須非常嚴肅的看待，國民黨身為最大在野黨，絕對會做好把關監督的工作，已在全國黨代表大會宣布要發起全民食安公投，未來也不排除採取任何行動來為民發聲，甚至是街頭抗爭。

國民黨欲推動食安公投一事，民進黨批是想再製造一次2018年的公投亂象，江啟臣回應，民進黨現在的態度就是打著公投反公投，當初他們是最反對鳥籠公投的，應該請他們先去請教林義雄先生還有呂秀蓮女士，看他們是如何看待人民公投的權利，表示「民進黨並沒有把人民放在眼裡，他們的眼中沒有人民，公投只是他們的工具」，所以當他們要的時候就要，不要的時候就把他收回來，這也是為什麼他們去年修法，認為應該藉由這次發起的食安公投，來看看到底是誰在反對人民行使他的公投權利。

國民黨對美豬牛的態度也被質疑「昨是今非，跟美國有關的都反對」，江啟臣強調，國民黨的立場一直是美豬、美牛分離，因為台灣人的飲食習慣，對豬肉的攝取量大於其他國家，CODEX是國際標準沒有錯，但他也允許各別國家基於習慣民情，再去訂定自己的標準，所以對於美國豬肉，國民黨就是堅持要零檢出，反倒是民進黨，自己前後標準不一，當初是連美牛都反對，更不用談美豬，怎麼現在換他們執政就轉彎，所以改變的不是時空背景，而是民進黨自己。

針對有部分縣市首長主張萊克多巴胺零檢出規定，江啟臣表示，這樣的情況就是地方已經打臉中央，甚至民進黨自己中央都打臉中央，教育部第一時間就發公文，要求學校營養午餐的食材採購一律選擇台灣豬肉，國防部也說軍中伙食不會使用含有瘦肉精的肉品，「他們是中央單位耶，是直接中央打臉中央」，江啟臣也痛批，開放美豬美牛進口這麼重要的政策，蔡總統竟自行拍板，用修改行政命令的方式處理，且農委會僅以最低標準公告7天就要強迫國人接受，都沒有事先和人民溝通、也沒有去向產業做說明，甚至還取巧越過國會的監督，這樣台灣還算是個民主國家嗎？

（攝影剪輯／邱子軒）

(中時新聞網)