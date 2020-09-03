上海高金金融研究院聯合支付寶日前發佈《2020國人理財趨勢報告》。報告顯示，近4成網上理財用戶已經養成習慣，配資短期開銷、保險保障和投資增值「三筆錢」，從支付寶平臺上線基金至今，用戶平均持有基金的時間為337天，這表明人們長期持有基金產品的習慣也在增強。
據《人民日報》報導引述該報告，國人資產配置方式正從單一儲蓄向理財、證券、基金等多元資產配置轉型。同時投資人群呈現年輕化趨勢，由於支付寶降低了理財門檻，平臺上年輕用戶占比較高，35歲以下用戶接近6成。
華夏基金總經理李一梅介紹，目前民眾的理財選擇整體仍較為單一，不過越來越多人開始形成資產配置的觀念，特別是伴隨互聯網成長起來的年輕一代，可能會比上一代更具有理財意識。
此外，國人理財觀念正逐步回歸理性，大部分用戶願意通過專業金融機構參與證券市場。調研顯示使用者中超過9成傾向於選擇基金理財，僅2成用戶更願意自己購買股票。
同時近5成使用者對持有理財產品的年化收益有理性預期，預計在10％以內。超過9成用戶能接受理財不賺錢甚至虧損，近2成用戶能接受持有期間虧損10％及以上。
(旺報 )
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