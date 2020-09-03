台南1名55歲陳先生，3年前直腸腫瘤手術後，造成排便習慣改變，不只排便次數頻繁，肛門也無法控制排便，大便呈軟散或水樣，半夜還因想解便，影響睡眠品質，甚至常有便意卻無力解出，解便時也總伴隨嚴重疲憊感，因此求助台南市立醫院中醫部劉家蓁醫師，經治療3個月後，情況大幅改善，體力也恢復許多，重新回到網球場運動。

中醫認為，大便軟散、水樣主因體內的濕氣重，及脾胃功能失調造成，因此治療著重增強腸胃能量，幫助排除體內濕氣增強體力。

根據中醫辨證為患者量身打造處方，中醫泄瀉證型表現分有寒溼證、溼熱證、脾虛證、腎虛證等，依個人體質加減用藥，例如去溼使用茯苓、砂仁、薏苡仁等，補氣則使用人參、黨參等，達改善體質目的。

醫師也建議，除了藥物治療外，改變生活作息和飲食習慣也非常重要，飲食避免烤、炸、辣，多補充蔬果、膳食纖維，平時養成運動習慣，才能與藥物相輔相成。

陳先生經過3個月治療，排便次數明顯下降，從一天4次減少到一天2次，並且能夠控制排便，大便成形不再軟散，也不會半夜想解便，體力也逐漸恢復到能夠回球場打球，運動時間延長，生活品質大大提升。

醫師劉家蓁提醒，發現腫瘤應及時治療，不要排斥開刀或化放療等常規療法，以免延誤病情，若手術後或化放療期間須調理體質，可尋求中醫師幫忙，切勿尋找坊間另類療法，適當的治療，才能幫助身體重獲光彩。

(中時 )