每隔一段時間，國內外總會出現因家長等照護者的疏忽，讓嬰兒在不當的睡眠環境下致死的傷心案例發生。根據美國兒科醫學會指出，嬰兒猝死症候群是造成美國嬰兒死因的第三位，每年約有1,900件案例發生。

而根據JAMA Pediatrics醫學期刊105年文獻回顧的研究指出，趴睡相較於仰睡，導致嬰兒猝死的風險較高(adjusted odds ratio, 2.3-13.1)；另外與睡眠環境相關的危險因子，還包括與他人同床共眠、太軟的床面（例如沙發）、不適當的被褥或物品堆積等。

嬰兒猝死症候群 居嬰兒十大死因之列

依據衛生福利部統計處的死因統計資料，自民國97年起，嬰兒猝死症候群始終在嬰兒前十大死因之列，而近5年（102-106年）來，每1萬名活產嬰兒中就有1-2個寶寶會發生嬰兒猝死症候群，106年就有23件不幸的案例，讓寶寶無法平安長大。

嬰兒猝死症候群是指，1歲以下嬰兒突然死亡，且經過完整病理解剖、解析死亡過程並檢視臨床病史等詳細調查後仍未能找到死因者。針對嬰兒猝死，台灣兒科醫學會也參考美國兒科醫學會公布的建議，提出「1歲以下的嬰兒每次睡眠都應該仰睡」，作為預防嬰兒猝死的建議事項之一。

預防嬰兒猝死 遵守安全睡眠環境5守則

國民健康署署長王英偉強調，1歲以下的寶寶在任何時間皆應保持「仰睡」的姿勢，並排除可能引起嬰兒呼吸道阻塞的因素，例如枕頭或填充玩具等，因寶寶無法像較大的孩童或成人一樣，可以將掩蓋口鼻的外物移除，所以嬰兒床上任何鬆軟的物品都有可能導致寶寶窒息，一定要特別留意物品放置的地方，避免對寶寶造成影響。

除了每次應仰睡外，國民健康署特別提供「寶寶安全睡眠環境5守則」，以遠離嬰兒猝死症危機：

1、寶寶與其他人一起睡是嬰兒猝死症的危險因素之一，就算是與父母或多胞胎兄弟姊妹，都建議要「同室不同床」。

2、使用毛巾被或毛毯保暖時，應裹至寶寶的胸部，並將手臂露出，以減少蓋住臉部的機會；或建議穿著一件式或睡袋型嬰兒睡衣。

3、嬰兒床的表面必須堅實平整，不可以有鬆軟的物品，例如枕頭、填充玩具等；且不要讓嬰兒睡在沙發、椅子、墊子或趴睡在父母或照顧者的身上。

4、避免環境過熱，不要讓嬰兒穿著太多衣物與過度包裹嬰兒。當沒有空調設備時，應該注意通風。

5、無菸環境，勿讓任何人在嬰兒附近吸菸。

寶寶安全睡眠環境5守則

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(中時新聞網)