好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson），連續兩年成為「全球收入男演員排行榜」冠軍，吸金功力超驚人，豈知，今（3）日無預警在IG上透露自己跟老婆，還有兩個小孩，都被診斷出罹患新冠肺炎，令影迷驚訝不已。

巨石強森在影片中透露一家四口是遭受親友感染，從女兒出現喉嚨疼痛的症狀開始，經過醫生檢驗是陽性，才發現全家都確診新冠肺炎，雖然今天他才透過影片發布消息，但其實他染疫已有一段時間，也為此停工3個月做治療。

而一家人花了2至3周的時間治療，目前已逐漸康復，也不具傳染力，他在影片中，曝露這段時間的心境，「這是我們全家人遭遇最大的挑戰。」他形容對他們來說比起克服嚴重的外傷，都比不上這件事帶給他的挑戰，「因為我現在人生的首要任務就是保護我的家人。」並透露目前和家人狀況良好，歷經了新冠肺炎後，現在都變的更堅強、更健康，不再有傳染性。

巨石強森也寫下文字提醒粉絲，「保持距離、戴上口罩，保護你的家人，嚴格禁止有人在你的房屋或聚會上進行活動，保持樂觀，並照顧你身邊的人，保持健康，我的朋友們」。

(中時新聞網)