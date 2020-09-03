因參加大型選秀節目《創造營2020》而大開知名度的女星姜貞羽，今年6月因頸椎間盤變性壓迫到脊髓神經，忍痛宣布退賽，所幸認真休養一段時間後，近日漸漸復工，沒想到此時竟被拍到跟一名圈外人當街親吻還過夜，爆出秘戀，雖公司急否認，但姜貞羽本人卻在小號上po出讓人不得不多想的文字。

年僅23歲、外型清新可愛的姜貞羽，未退賽前已相當受到粉絲擁戴，退賽後仍hold住人氣，是新生代人氣新星，而擁有大批男性粉絲的她，近日卻被網友拍到跟一名圈外人回家過夜，隔天將對方外帶回家，下車時很自然地勾對方的手，還讓對方在她臉頰上親吻，互動親暱猶如熱戀情侶，因此爆出緋聞。

事件爆發後，姜貞羽的經紀公司隨即發聲明否認，表示新聞不實，對於謠言急惡意中傷不排除提告，但事情越演越烈，因網友發現照片中的人似乎不是男子而是做中性打扮而已，剪了男生頭加上穿束胸，疑似是女孩子，因此爆出出櫃說，還傳中性女不是一般人，而是王嘉爾的經紀人，姜貞羽早在《2020創造營》時就跟她在一起了。

而正當同志情傳得沸沸揚揚、公司忙消毒之際，姜貞羽卻在自己的微博小號發了文，寫下：「對不起。You have my infinite tenderness all my life」，意即「妳擁有我一生無限的溫柔」，網友發現這其實是一句台詞，出自於女同志電影《藍色是最溫暖的顏色》，因此認為姜貞羽這文雖沒指名道姓，但是針對緋聞的回應，且間接出櫃，也有網友說，如果真的跟被拍到的人是同志情侶關係，其實很佩服姜貞羽的勇氣。

(中時新聞網)