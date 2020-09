因參加大型選秀節目《創造營2020》而大開知名度的女星姜貞羽,今年6月因頸椎間盤變性壓迫到脊髓神經,忍痛宣布退賽,所幸認真休養一段時間後,近日漸漸復工,沒想到此時竟被拍到跟一名圈外人當街親吻還過夜,爆出秘戀,雖公司急否認,但姜貞羽本人卻在小號上po出讓人不得不多想的文字。

年僅23歲、外型清新可愛的姜貞羽,未退賽前已相當受到粉絲擁戴,退賽後仍hold住人氣,是新生代人氣新星,而擁有大批男性粉絲的她,近日卻被網友拍到跟一名圈外人回家過夜,隔天將對方外帶回家,下車時很自然地勾對方的手,還讓對方在她臉頰上親吻,互動親暱猶如熱戀情侶,因此爆出緋聞。

事件爆發後,姜貞羽的經紀公司隨即發聲明否認,表示新聞不實,對於謠言急惡意中傷不排除提告,但事情越演越烈,因網友發現照片中的人似乎不是男子而是做中性打扮而已,剪了男生頭加上穿束胸,疑似是女孩子,因此爆出出櫃說,還傳中性女不是一般人,而是王嘉爾的經紀人,姜貞羽早在《2020創造營》時就跟她在一起了。

而正當同志情傳得沸沸揚揚、公司忙消毒之際,姜貞羽卻在自己的微博小號發了文,寫下:「對不起。You have my infinite tenderness all my life」,意即「妳擁有我一生無限的溫柔」,網友發現這其實是一句台詞,出自於女同志電影《藍色是最溫暖的顏色》,因此認為姜貞羽這文雖沒指名道姓,但是針對緋聞的回應,且間接出櫃,也有網友說,如果真的跟被拍到的人是同志情侶關係,其實很佩服姜貞羽的勇氣。

(中時新聞網)