高雄市殯葬管理處墓政課謝姓技術員涉嫌接受納骨塔工程廠商招待喝花酒、配合製作不實的工程驗收單，遭高雄地檢署起訴，高雄地院2日晚間裁定羈押禁見。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市殯葬管理處墓政課謝姓技術員涉嫌接受納骨塔工程業者花酒招待，還讓業者「先驗收、後趕工」，遭高雄地檢署、廉政署南調組查獲。謝男涉貪、偽造工程查驗單行為被依違背職務收受賄賂罪、行使偽造公文書罪起訴，高雄地院2日裁定羈押禁見。

檢方查出，2017年、謝男擔任高雄市殯葬管理處墓政課技術員時，經辦「106年度納骨塔櫃位工程」案件的招標、監工、驗收及請款等業務，於該年9月、先後2次接受得標廠商的下遊李姓包商招待，前往有女陪侍之舞廳消費，總消費金額3萬至5萬元不等費用由得標廠商負責人林男、下包商李男買單。

其中，鳳山、梓官、六龜納骨塔等工程，謝男明知林男無法如期竣工，也沒有親自到工區現場查驗，竟配合在「工程查驗單」上填載不實竣工日期及查驗日期，讓林男先發函陳報工程已於2017年12月22日竣工，事後再利用週末趕工。

高雄地檢署與法務部廉政署南部地區調查組共同偵辦此案，1日上午指揮廉政署南調組及中部地區調查組，持法院核發之搜索票至高雄市、彰化縣、臺中市、臺南市等共9處執行搜索，傳喚6名被告及9名證人到案。

檢方認為，謝男行為已嚴重影響殯葬管理處對工程驗收、請款審核的正確性，設定涉犯《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪及《刑法》行使偽造公文書罪，嫌疑重大且有勾串證人之虞及湮滅證據之事實，向法院聲請羈押禁見，高雄地院2日晚間裁准。

至於行賄的林男、李男2人，檢方認定涉犯《貪污治罪條例》對於公務員違背職務行為行賄罪及《刑法》行使偽造公文書罪，嫌疑重大但無羈押之必要，訊問後分別諭知以5萬、3萬元交保，其餘被告與證人訊後均請回。

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(中時 )