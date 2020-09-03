財政部3日表示，今年所申報的108年度綜合所得稅第三批退稅將於9月30日撥入指定帳戶或寄發退稅憑單。

另今年我國因應疫情推出稅務紓困措施，截至8月，企業、個人可申請延期或分期繳稅，其中企業上萬家申請，綜所及營所合計近300億所得稅延後入國庫。

(工商 )