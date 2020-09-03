第三批退稅來了！9月30日發出 14:172020/09/03 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （財政部。圖／林昱均攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部3日表示，今年所申報的108年度綜合所得稅第三批退稅將於9月30日撥入指定帳戶或寄發退稅憑單。 另今年我國因應疫情推出稅務紓困措施，截至8月，企業、個人可申請延期或分期繳稅，其中企業上萬家申請，綜所及營所合計近300億所得稅延後入國庫。 (工商 ) #退稅 #財政部 #綜合所得稅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫有成！台日將開放商務人士入境 12:452020/09/01 政治 百勝中國招股 10日在港掛牌 04:102020/09/01 全球財經 《類股》鋼價漲聲隆隆 小將衝最快 10:512020/09/01 財經 日媒：iPhone 12連同Apple Watch S6及AirTag在十月發表 14:262020/09/01 科技 無人巴士上路！台中自駕車9月1日起在水湳智慧城試運行 11:102020/09/01 財經 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 中職》霹靂兄弟主題日 「千面歌優」李千那開唱 15:012020/09/01 體育 麗寶樂園9月優惠 祝福壽星、軍教 04:102020/09/01 投資理財 62億美元 巴菲特入股日5大商社 04:102020/09/01 全球財經 沃爾瑪新會員制9月15日上路 挑戰亞馬遜Prime 14:292020/09/01 財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 賭盤驚爆危機？11／3大選當天 美股恐大地震 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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