暑假結束，為拚住房量提升，台北美福大飯店「下重手」促銷，自即日起至10月31日推出達人級的「龍蝦奔秋夜」住房專案，可入住連續三年獲米其林四紅房評鑑肯定的頂級客房，再品嚐鮮嫩龍蝦及日本A5和牛雙享的海陸套餐，住宿皆享翌日彩匯自助活力早餐，食宿最高總價值享37,345元，雙人同行或三至四人結伴出遊，舒適享受每人只要3,999元起。

想讓假期延長，或呼朋引伴體驗頂級住宿，台北美福同步推出「四人樂遊」住房專案，行政客房買一間再送一間，優惠價9,900元，每人只要2,475元即可同遊美福。入秋好食節，住宿享大餐，舒心享受三溫暖，置身戶外游泳池畔，悠閒徜徉溫柔陽光下。

台北美福自即日起推出龍蝦拼和牛的頂級海陸雙享餐，搭配15坪起的高雅客房。豪華套餐可選擇「晴山日本料理」所推出的日式海陸套餐，有精緻前菜、時令生魚片、迷你涮涮鍋、鮮牛炒飯等餐點，主菜搭配以炭火慢烤的日本A5和牛，豐美油花經炭火溫柔炙烤，誘發鮮美香氣，而來自大海的鮮味龍蝦，炭香縈繞，大海鮮甜躍然於味蕾之間。

想品嚐西式的海陸料理，「GMT 義大利餐廳」的義籍主廚以義式烹調手法提供嫩煎北海道干貝、以工序繁複的義式澄清湯為基礎的和牛澄清湯佐手工餃，鮮香清甜。主菜則以嫩煎方式鎖住日本A5和牛的鮮嫩滋味，品嚐時搭配矜貴黑松露，細緻的和牛肉質入口即化。同時搭配以鮮美龍蝦烹調而成的義式風味燉飯，海味湯汁盡收於米粒之間，香氣飽滿，餐後手工製開心果冰淇淋，完美舌尖上的味覺享受。入住期間可選擇於午餐或晚餐享用頂級套餐，讓遊程調配更具彈性。

「龍蝦奔秋夜」住房專案除了享受精緻、豪華的海陸套餐之外，還可放鬆享受客房配備德製Hansgrohe淋浴柱的溫柔呵護，於百年傳奇品牌美國Simmons客製化床墊上舒緩入眠，還可免費享用Minibar飲品及點心，寬敞優雅的空間規劃，提供舒適的旅宿體驗。住宿期間皆可使用戶外恆溫游泳池、健身中心及三溫暖設施，緩解緊張的心情，輕鬆度假。

(工商 )