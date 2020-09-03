疫情之下台大的國際學位生不減反增，成長了2成之多，台大校長管中閔表示，其實疫情給台大帶來許多機會，像歐美很多大學開不了課，此時只要努力出擊，相信有機會爭取到許多歐美人才，甚至包括香港和大陸的外籍或台籍教師 也可能來台。

管中閔表示，疫情讓許多國際學術會議變成遠距視訊，但很多合作研究本來就不需要人親自到場，因此疫情期間的遠距學術會議，台灣學者不會比人在歐洲的學者更不方便，因此這反而是我們的機會。

生源方面，管中閔說，台大希望有更多國際研究生，不只是反映國際化程度，也因為現在台灣願意讀碩博的學生變少，所以希望國際生來填補這方面。東南亞學生當然是也一直是重要學生來源，但台大新增很多姊妹校是中東歐如波蘭、捷克 大學，他們的排名可能不如台大好，但因為是傳統老牌大學，學生程度非常好，如果領域對的話，對學生也是很好的發展。

「疫情是台大的機會！」管中閔說，這次因為疫情北美、歐洲高教市場嚴重萎縮，很多學校不能上課，老師因此無法新聘或不再續聘；以前這種情況很多歐美教師會來亞洲，但是現在亞洲也有狀況。當全世界都幾乎lock down（封鎖），台灣是少數可以維持正常生活的地方，這對多數人還是具有高度吸引力，也反映台灣社會文化程度達到一定水準，相信這可以彌補教師薪資或其他方面的不足。

被問到當年台大進入世界百大，5年500億發揮很大作用；不過後來進入「高教深耕」，台大分到的預算就變少，台大如何因應？管中閔說，經費就像韓信點兵，多多益善；但是過去2年排名明顯進步，用的也正是變少的高教深耕經費，因此同樣的經費要看怎麼用才能用在刀口上。

不過管中閔也呼籲，不只是台大，所有的高教都需要更多長期而且穩定的經費。現在政府給的經費愈來愈多是競爭性經費，換句話說，可能今年有、明年沒有，今年100、明年變80，非常不利於建立高教基礎。「像今年高教深耕的錢，台大到6月才核准下來，一年已經過了一半！」管中閔說，但即使這樣台大還是可以進步，如果可以穩定的話台大可以更好。

他也再度呼籲高教鬆綁：「我們現在是穿緊身衣打國際盃！」如果高教可以鬆綁 ，包括課程、招生、教師聘用留用及經費使用，部分大學先做「創新沙盒」，一定可以有更好表現。管中閔說，金融行業因為涉及公眾利益是最高度管制，如果金融業都可以有創新沙盒，為何高教不能？

(旺報 )