民進黨政府要開放含瘦肉精美豬，衛福部長陳時中力陳不影響健康，國民黨革實院長羅智強拿晚清時期列強施壓強銷鴉片給中國為引，在臉書以「慈禧外傳」酸諷蔡總統及陳時中，引起大批網友狂贊、分享。

羅智強本月1日寫「慈禧外傳之《我有三高》」，已逾2.5萬人按讚，另有近兩千留言、分享。該文內容如下：

鴉片扣關，慈禧經不起列強挾洋槍大砲，兵臨城下，強硬施壓，決定開放鴉片進口，並允合法吸食，但苦無？服國人的論述，以杜悠悠之口。

早朝時，衛福大臣阿中為迎合慈禧，出班上奏：「臣有二策，恭請老佛爺裁奪。」

慈禧准奏，衛福大臣阿中奏道：「策一，即令御醫做出鴉片無毒，吸食並能延年益壽的檢測報告，昭示國人，並將鴉片改名為《福壽膏》，必能化解百姓疑慮，俯首稱頌。」

慈禧聞言大喜，急問：「第二策呢？」

衛福大臣阿中接著上奏：「朝廷可向國人說明，我國國際地位低落，民族尊嚴屢遭踐踏，和列強交易鴉片，等同平起平坐，國際地位勢必大幅提升，再也不會遭受外侮。」

慈禧擊掌讚嘆，當下擢升阿中為正一品，賜黃馬掛，賞雙眼花翎。兩班文武大臣立刻伏地高頌：老佛爺萬歲、萬萬歲！

退朝之後，戶部侍郎估婆餘勇喜孜孜邀約衛福大臣阿中至私宅來一管「福壽膏」。

阿中聞言色變，急道：「我有三高，我有三高，不宜吸食。」隨即倉皇遁去！

羅智強今天中午又在臉書發出「慈禧外傳之《老佛爺的心》，1小時按讚數就破1.2萬人。該文內容如下：

三更時分，太醫院仍燈火通明，所有御醫正徹夜草擬鴉片無損健康的說帖，衛福大臣阿中親自坐鎮指揮，待早朝時上呈慈禧，頒布天下，以釋國疑，安撫民心。

太醫院院使愁苦著臉，側立一旁，欲言又止。

「有什麼話，你就直說吧！」一品大臣阿中斜睨五品院使一眼，官腔官調地說。

「大人... 」院使抱拳躬身稟奏：「您掌大清衛福，應以大清命脈為心，天下蒼生為念，下官斗膽，請大人上奏老佛爺，這鴉片，萬萬不可放行啊！」

阿中聞言，霍然拍案站起，指著院使鼻子罵道：「怎的？就你以天下蒼生為念？我不以大清命脈為心？我告訴你，老佛爺的心，就是大清的命脈！你懂個屁！」

在阿中大臣震怒之後，「鴉片無損健康，何況千萬人口，想吃也未必吃得到」的說帖，終於如期完成。

阿中大臣更下令太醫院、全國藥舖、郎中大夫，必須多多宣傳吸鴉片無損健康之說，宣傳不力者，立斬不赦！

而「老佛爺的心，就是大清的命脈！」這脫口之語，不知怎的竟流傳開來，成為晚清文臣武將為官之道的最高圭臬。

(中時 )