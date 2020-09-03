民進黨政府要開放含瘦肉精美豬，衛福部長陳時中力陳不影響健康，國民黨革實院長羅智強拿晚清時期列強施壓強銷鴉片給中國為引，在臉書以「慈禧外傳」酸諷蔡總統及陳時中，引起大批網友狂贊、分享。
羅智強本月1日寫「慈禧外傳之《我有三高》」，已逾2.5萬人按讚，另有近兩千留言、分享。該文內容如下：
鴉片扣關，慈禧經不起列強挾洋槍大砲，兵臨城下，強硬施壓，決定開放鴉片進口，並允合法吸食，但苦無？服國人的論述，以杜悠悠之口。
早朝時，衛福大臣阿中為迎合慈禧，出班上奏：「臣有二策，恭請老佛爺裁奪。」
慈禧准奏，衛福大臣阿中奏道：「策一，即令御醫做出鴉片無毒，吸食並能延年益壽的檢測報告，昭示國人，並將鴉片改名為《福壽膏》，必能化解百姓疑慮，俯首稱頌。」
慈禧聞言大喜，急問：「第二策呢？」
衛福大臣阿中接著上奏：「朝廷可向國人說明，我國國際地位低落，民族尊嚴屢遭踐踏，和列強交易鴉片，等同平起平坐，國際地位勢必大幅提升，再也不會遭受外侮。」
慈禧擊掌讚嘆，當下擢升阿中為正一品，賜黃馬掛，賞雙眼花翎。兩班文武大臣立刻伏地高頌：老佛爺萬歲、萬萬歲！
退朝之後，戶部侍郎估婆餘勇喜孜孜邀約衛福大臣阿中至私宅來一管「福壽膏」。
阿中聞言色變，急道：「我有三高，我有三高，不宜吸食。」隨即倉皇遁去！
羅智強今天中午又在臉書發出「慈禧外傳之《老佛爺的心》，1小時按讚數就破1.2萬人。該文內容如下：
三更時分，太醫院仍燈火通明，所有御醫正徹夜草擬鴉片無損健康的說帖，衛福大臣阿中親自坐鎮指揮，待早朝時上呈慈禧，頒布天下，以釋國疑，安撫民心。
太醫院院使愁苦著臉，側立一旁，欲言又止。
「有什麼話，你就直說吧！」一品大臣阿中斜睨五品院使一眼，官腔官調地說。
「大人... 」院使抱拳躬身稟奏：「您掌大清衛福，應以大清命脈為心，天下蒼生為念，下官斗膽，請大人上奏老佛爺，這鴉片，萬萬不可放行啊！」
阿中聞言，霍然拍案站起，指著院使鼻子罵道：「怎的？就你以天下蒼生為念？我不以大清命脈為心？我告訴你，老佛爺的心，就是大清的命脈！你懂個屁！」
在阿中大臣震怒之後，「鴉片無損健康，何況千萬人口，想吃也未必吃得到」的說帖，終於如期完成。
阿中大臣更下令太醫院、全國藥舖、郎中大夫，必須多多宣傳吸鴉片無損健康之說，宣傳不力者，立斬不赦！
而「老佛爺的心，就是大清的命脈！」這脫口之語，不知怎的竟流傳開來，成為晚清文臣武將為官之道的最高圭臬。
(中時 )
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