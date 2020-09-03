在大陸行動支付交易規模長期增長的趨勢下，各大互聯網巨頭紛紛發力細分場景，移動支付場景也持續向多元化方向邁進，規模近5年來一直保持穩步增長，iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2019年大陸行動支付使用者規模為7.33億人，在線民眾的滲透率不斷攀升。艾媒諮詢分析師認為，隨著技術與市場的成熟化發展，移動支付覆蓋場景將更加廣泛，使用者規模有望持續上升，預計2020年使用者規模將達7.9億人。

根據大陸《經濟日報》報導，數據更顯示，餐飲消費、小型實體店與便利店消費、電商平台網購餐飲消費，更成為用戶最常使用移動支付工具的3個場景。

艾媒諮詢數據更顯示，2020年上半年大陸行動支付場景呈細分多元化發展，餐飲消費成為移動支付用戶首要支付場景。艾媒諮詢分析師認為，佈局高頻剛需消費場景，有利於行動支付機構搶佔用戶心智，增加用戶粘性，進而擴大市佔率。

(旺報 )