考試院新團隊上任，就遇到新任公務員設計新的退撫制度假訊息在網路流傳，由於之前年金改革網路謠言、假訊息不斷，考試院二部（銓敘部、考選部）ㄧ會（保訓會）首長，以考試院秘書長劉建忻為首，拉了「打假群組」，第一時間最快速處理謠言。

此外，考試院新任人事今天首度召開考試院會，今天通過「考試院會議規則修正案」；考試院秘書長劉建忻今表示，未來人事總處不須常態性列席考試院會、也不用進行業務報告，以釐清與行政院人事行政總處的關係。

劉建忻指出，今天是考試院長黃榮村第一次主持院會，會中黃榮村期勉，考試院扮演國家人事部門角色，讓公務員適才適所是考試院的責任與任務，期許同仁以此作為工作目標；希望新上任的試委能自己的發揮學養，及過去在政府、實務界的經驗，和院內同仁密切合作，推動相關業務。

劉建忻指出，今通過的考試院會議規則修正案，先釐清跟行政院人事行政總處的關係，過去立法院在修考試院組織法有做出附帶決議，認為人事總處不需要常態列席考試院會。所以在考試院會議規則中，就刪除人事總處常態性列席、業務報告的部分。

劉建忻表示，由於試委人數減少，從過去19位減少為9位，會議規則中常有復議、提案的人數門檻，也略作調降，之前有分全院審查會跟小組審查會，小組審查會要有7到11人，人數減少後，刪除小組審查會，只有全院審查會。

劉說，希望未來院會更有效率，很多例行報告案做刪減整併，秘書長工作報告改為重要的才報告；二部一會的業務報告改為輪流方式，每個部會每週針對重點議題報告，以提高院會效率；最後，院會也配合實務運作調整。

劉建忻強調，第13屆施政綱領會在2個月後提出，是關於未來4年任期的施政總目標，會再根據綱領擬定施政計畫；由於考試院業務都是延續的，人力資源、考試、銓敘部分扮演的角色不會偏廢，因應新一屆試委的想法、國家現階段需要，做一些微調。

為了避免發生之前年改時，假新聞、假消息散布，為及時回應假消息，劉建忻也說，昨天已經和2部1會拉一個工作群組，針對新聞回應謠言澄清部分，他和部長、主委要在第一時間最快速處理，建立緊密工作團隊，回應的速度也會加快。

(中時 )