經營鹹酥雞品牌「繼光香香雞」起家的香繼光集團，因應後疫情時代加盟需求增加，配合營運後援系統陸續建置到位，宣布睽違20年來再度開放加盟，9月起於全台6都釋出25名限量名額，配合直營店同步並行拓展，目標全台店數至明年底達100家里程碑。

香繼光集團執行長黃智雄表示，基於2000年開放加盟所得經驗，集團堅持品質至上，自6都挑選15區開放加盟，避免跨區搶客，且加盟主符合5項條件、且親自參與經營。同時，直營店亦將同步拓展，未來直營及加盟店比重目標達7比3。

香繼光集團採直營及內部授權加盟方式拓展「繼光香香雞」版圖，台灣採直營拓展方式，目前擁有47家店，海外地區則採直營及區域代理並行，主要透過集團關係企業於中國大陸布局，目前合計全球共350家店。

對於睽違20年重啟加盟計畫，黃智雄表示，新冠肺炎疫情帶動今年加盟詢問度增加約2成，且隨著外送平台興起，外送對營收貢獻從過去的5％跳增至近20％。同時，集團因應擴張所做的營運管理、生產物流等後援建設已準備到位，此時是重啟加盟的好時機。

香繼光集團近年陸續完成總部營運、行銷團隊、深度會員經營、成熟管理系統、完整教育訓練、專業研發人員等後援建置，而3年多前斥資1.5億元於台中大里購地建置的全新中央廚房及物流廠房，亦將於今年底完工，針對未來營運拓展的準備已就緒。

考量店型屬性與目標客層，黃智雄表示，繼光香香雞現階段將以台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等6都合計挑選15區，釋出25位限量加盟名額，每區初步僅開放1～2組加盟主「單店加盟」，以兼顧營運品質、並避免跨區搶客風險。

黃智雄指出，集團要求加盟主須擁有一定條件，包括具備公司法人資格、認同品牌經營理念及產品、資金健全具承擔風險能力、具餐飲經營經驗者優先合作，且需親自參與4周教育訓練及經營、並通過專業職能檢核，嚴格控管加盟店品質。

黃智雄表示，繼光香香雞加盟及直營店將並進拓展，7月迄今已新展2店，預計下半年將再開出3家商場直營店，明年規畫新展15～20家直營店，加計重啟加盟計畫，目標全台門市至明年底達100家里程碑，持續朝IPO上市櫃方向前進。

至於海外地區方面，繼光香香雞預計下半年在加拿大及香港各新展1家店。黃智雄認為，由於疫情迄今尚未趨緩，集團暫緩海外拓展腳步，聚焦優化深耕市場，在疫情趨緩後再重啟積極拓展步調，其中預期美國將成為重點拓展區域。

(時報資訊)