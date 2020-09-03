台股高檔震盪，蘋概三雄漲勢稍歇，台積電(2330)漲幅在1%之內，大立光(3008)未能站穩3700元整數關卡，鴻海(2317)則是以小漲作收，群龍無首，玻陶股接棒當領頭羊，台玻(1802)旗下長江玻璃傳出漲價，多方挾題材強攻漲停板，帶領同業個股群起上揚，中釉(1809)大漲近5%，冠軍(1806)、和成(1810)、凱撒衛(1817)漲幅皆在1%以上，漲勢整齊，類股指數收高8%，在台股中一枝獨秀。

大陸水災過後，重建題材浮上檯面，台玻旗下長江玻璃對客戶發出漲價通知，漲價題材拉動股價，台玻今日強勢以漲停作收，玻陶股同歡全數上漲，中釉攻高近半根漲停板，冠軍、和成、凱撒衛全面走揚逾1%。

台玻今日雖挾漲價題材攻高，漲題動作能否對營運帶來實質改變，仍待觀察。台玻近年來受到大陸玻璃業產能過剩影響，營運受傷，董事長林伯豐在今年股東會上表示，將進行結構調整，對轉投資事業汰弱留強，拚2021年轉骨成長。

(時報資訊)