《興櫃股》亞洲藏壽司公開申購價為55元 14:152020/09/03 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲藏壽司(2754)初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，該公司辦理競價拍賣股數5117仟股，公開申購股數為1579仟股。本次參與投標投標單筆數計2147筆，合格標單共2056筆，最低得標價格71.39元，最高得標價格100元，得標加權平均價格77.85元。 本次辦理公開申購價格最終訂為55元，9月7日至9月9日為公開申購期間；9月11日為公開抽籤日。 (時報資訊) #亞洲藏壽司 #競價拍賣 #公開申購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百勝中國IPO 估值上看2000億港元 04:102020/09/01 產業財經 《類股》鋼價漲聲隆隆 小將衝最快 10:512020/09/01 財經 百勝中國招股 10日在港掛牌 04:102020/09/01 全球財經 新興亞洲基金 一枝獨秀 04:102020/09/01 投資理財 股價指數期貨贏家專欄－全球疫情持續 生技題材可期 04:102020/09/01 產業特刊 櫃買五箭齊發 創新資本市場 04:102020/09/01 證券．權證 富盛投顧接棒安盛總代理 鎖定ESG發展 10:472020/09/01 財經 《基金》富盛投顧宣布擔任安盛投資管理台灣總代理 10:342020/09/01 財經 法人搶補 電子返主流 台股收復12700 14:182020/09/01 財經 四優勢 建構友善籌資環境 04:102020/09/01 證券．權證 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 賭盤驚爆危機？11／3大選當天 美股恐大地震 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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