亞洲藏壽司(2754)初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，該公司辦理競價拍賣股數5117仟股，公開申購股數為1579仟股。本次參與投標投標單筆數計2147筆，合格標單共2056筆，最低得標價格71.39元，最高得標價格100元，得標加權平均價格77.85元。

本次辦理公開申購價格最終訂為55元，9月7日至9月9日為公開申購期間；9月11日為公開抽籤日。

(時報資訊)