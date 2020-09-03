印度經濟報《Mint》周四報導，美國行動電信公司威訊通訊 （Verizon Communications）與電商巨頭亞馬遜公司可能投資逾40億美元，入股印度電信公司Vodafone Idea。

受此消息激勵，營運陷入困境的Vodafone Idea股價一度飆漲10%，目前漲7.58%。

《Mint》報導，知情人士透露，Vodafone Idea出售股權的協商已經暫停，以等待印度法院審理的結果出爐。這項判決使Vodafone Idea的營運面臨不確定性，並危及該公司的生存。

但在印度最高法院周二裁定給予Vodafone Idea公司10年時間解決政府欠款後，亞馬遜與威訊準備恢復入股Vodafone Idea的協商。

威訊、亞馬遜與Vodafone Idea都尚未回應這項消息。

債台高築的Vodafone Idea是英國沃達豐集團（Vodafone Group Plc）與印度Idea Cellular共同設立的合資公司。該公司此前表示，該公司能否繼續經營下去，取決於法院審理的正面結果。

根據監管機關文件，Vodafone Idea已經支付印度政府785億盧比（11億美元）的電信應付款項，但仍積欠約5000億盧比（68億美元）。

(時報資訊)