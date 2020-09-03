台中女中宿舍於本學期加裝人臉辨識系統，利用系統做為點名機制，若學生不願意配合將無法入住宿舍。市議員江肇國、賴佳微3日抨擊說，人臉辨識系統進入校園是否有與學生及家長經過討論？還涉及侵害孩子的隱私權。台中女中校方強調，未來如因安全管理考量要使用本套系統，一定會經過學生及家長同意才會啟用。

賴佳微指出，人臉辨識系統雖然在很多領域被推行，但長期有隱私權以及怕資安造成生物特徵外洩的疑慮，基本上都要獲得當事人的同意才得以進行。但近期接獲民眾爆料，台中女中這學期在宿舍裝設人臉辨識系統來掌握學生點名狀況；若不願配合建檔，往後每次進入宿舍會發出警示聲，等於變相強迫學生一定要同意才能辦理入住。

江肇國說，人臉辨識系統進入校園，長期以來各項爭議就一直受到廣泛討論。尤其大學以下的學生是否能夠真正的表達自己願意，將生物特徵輸入資料庫中，甚至對於辨識系統所衍生的問題，都很難有全面的認知；過去北一女中、和平、中崙、百齡等4校推行運用這套系統時，因學生及家長認為有侵犯隱私權疑慮而暫緩。

江肇國表示，同樣的事今日也發生在台中，身為主管機關的教育局是否事先知道台中女中施行這樣的門禁政策？是否有調查過有多少學生家長是反對這項政策？是否有明確讓入住的同學知道這些用意與可能衍生的問題？市府對此應該做一個完整的說明。

人本教育基金會中部辦公室副主任曾芳苑認為，兒童權利公約第16條「兒少有隱私權和要求通信保密的權力」。人人都需要隱私權，並做到尊重自己及他人的隱私權，隱私權是民主素養培育的重要指標，學校的管理不能逾越法律保護個人隱私的權利，更何況台中女中是台中市指標性學校，不能帶頭違法。

台中女中校方表示，宿舍並未實施這套系統，未有議員指出民眾所陳情的狀況發生，目前都是以人工的方式進行點名。在維護資安及隱私的前提上，未來如果因為安全管理考量要使用本套系統，一定會經過學生及家長同意才會啟用，並有配套措施，無意願使用的同學將採人工點名方式，不會損及學生入住宿舍的權益。

(中時 )