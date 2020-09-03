目前口罩已全面下架。（新北市消保官提供／許哲瑗新北傳真）

新北市多家藥局收到來自中國大陸製作的實名制口罩。（新北市消保官提供／許哲瑗新北傳真）

目前口罩已全面下架。（新北市消保官提供／許哲瑗新北傳真）

實名制口罩疑混入大陸製，新北市消保官前往藥局調查了解狀況。（新北市消保官提供／許哲瑗新北傳真））

口罩實名制2月6日上路，民眾可以順利買到「口罩國家隊」製作口罩，不過新北市昨傳出不少藥局收到郵局配送的實名制口罩，赫然發現混雜著由大陸製作的口罩，上頭還標示「安徽」某公司生產，經藥師公會反映，所有口罩已全面下架；食藥署長吳秀梅說，實名制口罩應該全是國產的，檢調已介入調查。

據接受調查的藥局指出，藥師在收到郵局寄來的實名制口罩後，會先拆箱檢查，確認口罩數量後才分裝，同時確認口罩有無瑕疵，新北市部分藥局昨在拆箱後，發現口罩有簡體字列印的「产品合格证」，並標示生產廠商為大陸安徽省某工廠，由於數量龐大，藥師公會已立即要求各藥局下架該產品。

新北市消保官主任王治宇表示，不僅1家藥局遇到類似狀況，包括新北市三重、三峽都有藥局收到，都是來自同一家口廠工廠出產的口罩，新北市消保官獲知訊息後，今中午個別前往藥局調查，確保消費者權益；消保官也提醒，來自大陸的口罩已全面下架，因此今有部分藥局買不到實名制口罩。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦指出，實名制口罩都由中央一條龍統一配送，全案已由藥師公會通報食藥署處理，新北市配合中央調查，不方便透露細節。

對此，食藥署長吳秀梅則表示，藥局實名制口罩照理說都應該是國產、由口罩國家隊所製造。坊間出現大陸製口罩參雜在實名制口罩，她也相當疑惑，昨天獲知後，檢調已介入調查，進行了解。

(中時 )