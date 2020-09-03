外交部長吳釗燮（右）及捷克參議長韋德齊（左）3日在外交部舉行聯合記者會，吳釗燮與韋德齊一起步入會場。（劉宗龍攝）

捷克參議院議長韋德齊訪台，引起大陸外交部長王毅恫嚇捷克。韋德齊今天在外交部舉行的記者會上表示，「我當然不高興也不太喜歡這樣的表達方式，每個國家都有對一個中國原則的理解方式，我個人認為此趟訪台沒有違反捷克和中國的協定。」

王毅表示，維特齊訪台過線了，公然為「台獨」勢力張目，甚至還煽動其他國家效仿，這是公開的挑釁，此舉會「付出沉重代價」。韋德齊則說，他當然不高興也不太喜歡王毅的表達方式，每個國家都有對一個中國原則的理解方式，每一個國家也都有權利去說明自己的理解方式，「我個人認為此趟訪台沒有越過任何紅線，也沒違反捷克和中國的協定。我認為台灣是自由民主國家，自由民主國家有權利與任務互相合作。」

立法院長游錫堃致詞時表示，韋德齊參議長此次應立法院邀請訪台，並在立法院發表撼動人心的演說，溫文儒雅，展現文明國家的風範，有如春天的太陽，和煦而溫暖，台灣人民深受感動。而大陸外長王毅的粗鄙恫嚇，有如冬天的寒風，令大家不舒服也不歡迎，已經引起德、法等歐盟其他成員國的不平，紛紛聲援捷克。證明民主自由的國際社會，霸凌贏不到支持！唯有民主和平才能贏得各國的尊重！

捷克參議院議長韋德齊（圖）訪台，引起大陸外交部長王毅恫嚇捷克。韋德齊3日在外交部舉行的聯合記者會上表示，「我當然不高興也不太喜歡這樣的表達方式，每個國家都有對一個中國原則的理解方式，我個人認為此趟訪台沒有違反捷克和中國的協定。」（劉宗龍攝）

游錫堃強調，捷克政治家杜布切克曾說：「你可以摧毀花朵，但你無法阻擋春天。」參議長此次不畏強權，堅持做對的事的台灣之行，所帶來國際民主春天的訊息，將會風行草偃，引領其他國家拿出更多的實際行動來對抗極權壓迫，意義非常重大。

捷克參議院議長韋德齊（圖）訪台，引起大陸外交部長王毅恫嚇捷克。韋德齊3日在外交部舉行的聯合記者會上表示，「我當然不高興也不太喜歡這樣的表達方式，每個國家都有對一個中國原則的理解方式，我個人認為此趟訪台沒有違反捷克和中國的協定。」（劉宗龍攝）

外交部長吳釗燮（右）及捷克參議長韋德齊（左）3日在外交部舉行聯合記者會。（劉宗龍攝）

外交部長吳釗燮（圖）致詞。（劉宗龍攝）

(中時 )