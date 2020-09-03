台61線西濱快路公路南下苗栗房裡路段，1日發生砂石車撞2工程車意外，釀成2死3傷，公路總局第二區養護工程處3日表示，已協調警方將自9月4日起，加強取締台61線超速違規，避免不幸再度發生。

9月1日下午1時31分，台61線西濱快速公路南下130.9公里苗栗房裡路段，發生砂石車追撞路容清掃車事故，造成2死3傷悲劇。第二區養護工程處指出，路容清掃是公路養護機關例行工作，痛失承攬廠商清掃人員令公路總局相當不捨。

為避免憾事再度發生，公路總局第二區養護工程處事發後隨即協調苗栗縣、臺中市、彰化縣警察單位，於台61線沿線增加移動式測速照相取締地點及頻率，遏止不良駕駛人僅於固定式測速設備路段減速後，即超速行駛等不良行為。

台61線中部路段鄰近臺中港、彰濱工業區，大型重車的車流量比例高於其他路段，成為道路管理單位揮之不去的隱憂，公路總局表示，除了做好道路品質維護、突發狀況排除、即時路況宣導，在駕駛者行為約束方面，也跟地方政府警察單位合作，加強違規取締及事故率宣導，盼消除道路上移動危險因子，維護用路人行車安全。

(中時 )