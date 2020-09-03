國際數據公司IDC近日發佈《二季度中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告》。顯示，今年第2季大陸前5大可穿戴設備廠商為華為市佔率29.9％、小米21.3％、蘋果19.1％、步步高3.9％、奇虎360占1.8％。其中華為憑藉運動手錶GT2和真無線耳機Freebuds 3，在手錶和藍牙耳機市占率年增率高達58％，名列大陸國內榜首。

據《科創板日報》引述該報告，2020年第2季大陸可穿戴設備市場出貨量為2658萬台、年增率達4.1％；基礎可穿戴設備（不支持第三方廠商應用的可穿戴設備）出貨量為2224萬台、年增率6.1％，而智慧可穿戴設備出貨量為435萬台，年減幅4.9％。

IDC指出，在疫情期間，消費者對音訊類可穿戴設備以及健身追蹤類可穿戴設備的需求有明顯的提升。

稍早華為消費者業務CEO余承東曾表示，華為可穿戴產品連續兩年增速都保持在100％以上，2019年的增長速度更是超過170％。回顧IDC在2019年發佈的資料顯示，當時華為可穿戴設備市場排名第四。而從今年從第1季開始，華為在可穿戴設備領域已躍居全球第二、大陸第一。

(旺報 )