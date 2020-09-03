美國總統川普1日狂言，稱好萊塢的左派名流們都會投給他，因為他們全部都很「貪婪」。

美國總統川普1日狂言，稱好萊塢的左派名流們都會投給他，因為他們全部都很「貪婪」。

川普自2016年宣布投入總統大選以來，便不受立場偏自由派的好萊塢明星們的支持，當時許多人公開表態支持民主黨籍候選人希拉蕊，在投票結果出爐、川普跌破大家眼鏡當選後，包括瑪丹娜、女神卡卡、影后珍妮佛勞倫斯等超級大咖都不掩失落，近期明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸後喪命，點燃全美反種族歧視、反警察暴力的示威抗議，川普公然痛批抗議者是暴徒，甚至要求執法單位加強執法力道，更遭到小天后泰勒斯嗆聲，要在11月換掉川普。

不過綜合《紐約郵報》（New York Post）、福斯新聞（Fox News）報導，福斯新聞1日播映川普日前接受專訪的畫面，川普在專訪中聲稱，很多好萊塢名流都會投給他，「因為他們不想要輸錢，因為他們知道如果拜登贏了，股票市場就會崩盤，他們就會輸錢。」

川普接著稱，近期看到一項數據，許多住在加州比佛利山（Beverly Hills）的名流實際上在2016年時是投給他的，「然後我在電視上看到他們說壞話，別人都說，『你知道嗎，那個人投給你耶，很大比例的人都投給…』」

主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）幫他接話，「但是他們不敢這麼說。」

川普接著說，「對呀，他們不想要財富縮水，他們是非常貪婪的人，所以他們會說一套，但是投票又是另外一回事。」

川普又稱看到一份民調，顯示62%的人坦言在做民調問卷時說謊。

根據2016年大選後《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）的一份報導，以民主黨票倉為主的比佛利山確實有一個選區被川普拿下，川普當時囊括54%選票，希拉蕊只拿到42%選票，不過報導也指出，川普會拿下那個選區是因為他曾經在那邊住過，洛杉磯西區（Los Angeles Westside）的其餘選區則由希拉蕊全部拿走。在加州，當年約有61%選民投給希拉蕊。

(中時新聞網)