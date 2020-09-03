美國總統川普1日狂言，稱好萊塢的左派名流們都會投給他，因為他們全部都很「貪婪」。

美國總統川普1日狂言，稱好萊塢的左派名流們都會投給他，因為他們全部都很「貪婪」。

川普自2016年宣布投入總統大選以來，便不受立場偏自由派的好萊塢明星們的支持，當時許多人公開表態支持民主黨籍候選人希拉蕊，在投票結果出爐、川普跌破大家眼鏡當選後，包括瑪丹娜、女神卡卡、影后珍妮佛勞倫斯等超級大咖都不掩失落，近期明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸後喪命，點燃全美反種族歧視、反警察暴力的示威抗議，川普公然痛批抗議者是暴徒，甚至要求執法單位加強執法力道，更遭到小天后泰勒斯嗆聲，要在11月換掉川普。

不過綜合《紐約郵報》（New York Post）、福斯新聞（Fox News）報導，福斯新聞1日播映川普日前接受專訪的畫面，川普在專訪中聲稱，很多好萊塢名流都會投給他，「因為他們不想要輸錢，因為他們知道如果拜登贏了，股票市場就會崩盤，他們就會輸錢。」

川普接著稱，近期看到一項數據，許多住在加州比佛利山（Beverly Hills）的名流實際上在2016年時是投給他的，「然後我在電視上看到他們說壞話，別人都說，『你知道嗎，那個人投給你耶，很大比例的人都投給…』」

主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）幫他接話，「但是他們不敢這麼說。」

川普接著說，「對呀，他們不想要財富縮水，他們是非常貪婪的人，所以他們會說一套，但是投票又是另外一回事。」

川普又稱看到一份民調，顯示62%的人坦言在做民調問卷時說謊。

根據2016年大選後《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）的一份報導，以民主黨票倉為主的比佛利山確實有一個選區被川普拿下，川普當時囊括54%選票，希拉蕊只拿到42%選票，不過報導也指出，川普會拿下那個選區是因為他曾經在那邊住過，洛杉磯西區（Los Angeles Westside）的其餘選區則由希拉蕊全部拿走。在加州，當年約有61%選民投給希拉蕊。

火上添油？川普硬訪基諾沙 痛批：國內恐怖主義
川普遭爆一連串中風 彭斯擬暫時接任總統
2020美大選》不支持拜登 搖擺州6民主黨市長倒戈挺川普

文章來源：Trump claims Hollywood celebrities will vote for him because they’re ‘greedy’
文章來源：Donald Trump Jr. says Joe Biden only addressed rioting in America when CNN pointed out it was affecting polls
文章來源：Newsletter: This Beverly Hills neighborhood went red for Donald Trump

(中時新聞網)

#川普 #好萊塢 #貪婪 #明星 #美國大選