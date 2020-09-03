政府宣布開放含瘦肉精美豬進口，行政院長蘇貞昌上午也聽取農委會「台灣走出去-參與國際經貿的最後一哩路」報告，蘇揆表示，各部會應顧好貿易、食安、產業3大面向，相關部會更要做好強制標示，嚴查重罰。

針對開放美豬進口，蘇揆在政院裁示時開宗明義，說基於國際貿易戰略，依國際標準開放肉品，關係到3個面向，也就是貿易、食安及產業，相關部會都要做好食安把關，把產業顧好。

對於標示方向，蘇揆要求相關部會在標章標示應該要讓國人放心 標章應一目瞭然，衛福部、農委會、行政院發言人丁怡銘應整合標示的格式，嚴查重罰未依標示的餐廳業者。

丁怡銘表示，蘇揆要求相關標示要美觀，且清楚明白；因應不同載具也要有不同標示，像是菜單、店門口、原料或包裝瓶上的標示，相關細節因衛福部及農委會有不同業管，蘇揆希望能整合成一套；丁怡銘說，相關細節下周就會進行討論。

蘇揆裁示時也要求，請財政部、農委會要強化邊境進口肉品的檢疫及查驗，國內販售散裝和包裝食品，從零售市場、夜市、商圈到餐廳等，都要加以標示。

此外，蘇揆也責成衛福部依食安法罰則，擬定裁罰基準供中央及地方遵循，對於未依規定清楚標示產地，或雖有標示、卻標示不實，魚目混珠，意圖降低成本的業者，應嚴查重罰。

(中時 )