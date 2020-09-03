今天是「九三軍人節」，金門軍政各界在太武山舉辦秋祭國殤公祭革命先烈暨國軍陣亡將士，緬懷先烈為國犧牲，保家衛民的英勇精神，並為元月間在烏來山區墜機殉職的縣籍陸軍中將洪鴻鈞舉行入祀忠烈祠大典，場面莊嚴肅穆。

今天的秋祭國殤典禮由縣長楊鎮浯、金防部指揮官賀政擔任主祭官，與祭者有縣議長洪允典、洪鴻鈞遺族，以及縣府主管、鄉鎮首長和金防部官兵近百人。

今天是「九三軍人節」，金門軍政各界在太武山舉辦秋祭國殤公祭革命先烈暨國軍陣亡將士。（縣府提供）

洪鴻鈞中將是金門縣人，1965年生，畢業於陸軍軍官學校76年班、美國陸軍步兵高級班84年班、陸軍指參學院87年班、美國陸軍指參學院及偉伯大學人力資源發展碩士91年班、美國國防大學三軍工業學院碩士95班、更曾赴美國亞太安全研究中心及哈佛甘迺迪學院進修歷任排長、連長、教官、營長、情報官、戰略教官、參謀長、管院、陸院院長、副指揮官等職務，並於民2019年6月1日調升國防部參謀本部情報參謀次長室助理次長。30餘載累計獲頒寶星、景風、弼亮、金甌、陸光、干城、光華、忠勤等勳(獎)章19座。

金門縣長楊鎮浯向故陸軍中將洪鴻鈞的母親，表達深切慰問之意。（縣府提供）

今年1月2日，洪中將陪同總長前往宜蘭東澳嶺空軍第一雷達分隊執行視導春節戰備和慰勉任務，途中所搭乘UH-60M直升機於新北市烏來山區失事墜毀，因公殉職為國捐軀，奉總統核定追頒「四等雲麾勳章」，並追晉陸軍中將。

入祀儀式由金防部指揮官賀政中將擔任主祭官，家屬在入祀過程中，仍不禁紅了眼眶，對他盡職、英勇事蹟成為典範，都感到十分欣慰。

(中時 )